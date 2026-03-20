Попит на нові автобуси зріс, але ринок загалом скоротився

У лютому 2026 року український автопарк поповнили 171 автобус і мікроавтобус, що на 1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас структура ринку змінилася — частка нової техніки зросла до 47% проти 42% торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Серед нових автобусів найбільше реєстрацій отримали марки Zaz із показником 19 одиниць, Аtaman — 17 одиниць та Etalon — 12 одиниць. У сегменті вживаної техніки лідером став Mercedes-benz із 26 реєстраціями.

Також популярністю користувалися Volkswagen і Van hool — по 13 одиниць, а також Iveco — 9 одиниць.

Загалом із початку 2026 року автобусний парк України поповнили 400 транспортних засобів, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

При цьому сегмент нових автобусів зріс на 13% — до 190 одиниць, тоді як імпорт уживаної техніки скоротився на 11% і становив 210 одиниць.

Додамо, у січні 2026 року український автопарк поповнився 229 автобусами, на 2% менше, ніж торік. Нових моделей зареєстрували лише 109 одиниць, а вживаних – рекордні 120.