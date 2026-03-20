Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,20

44,05

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Попит на нові автобуси зріс, але ринок загалом скоротився

Попит на нові автобуси зріс / Depositphotos

У лютому 2026 року український автопарк поповнили 171 автобус і мікроавтобус, що на 1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас структура ринку змінилася — частка нової техніки зросла до 47% проти 42% торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Серед нових автобусів найбільше реєстрацій отримали марки Zaz із показником 19 одиниць, Аtaman — 17 одиниць та Etalon — 12 одиниць. У сегменті вживаної техніки лідером став Mercedes-benz із 26 реєстраціями.

Також популярністю користувалися Volkswagen і Van hool — по 13 одиниць, а також Iveco — 9 одиниць.

Загалом із початку 2026 року автобусний парк України поповнили 400 транспортних засобів, що на 1% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

При цьому сегмент нових автобусів зріс на 13% — до 190 одиниць, тоді як імпорт уживаної техніки скоротився на 11% і становив 210 одиниць.

Додамо, у січні 2026 року український автопарк поповнився 229 автобусами, на 2% менше, ніж торік. Нових моделей зареєстрували лише 109 одиниць, а вживаних – рекордні 120.

Автор:
Тетяна Гойденко