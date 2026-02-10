- Категорія
Український ринок автобусів у січні: рекорд за кількістю продажів вживаних
У січні 2026 року український автопарк поповнився 229 автобусами, на 2% менше, ніж торік. Нових моделей зареєстрували лише 109 одиниць, а вживаних – рекордні 120.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".
Продажі автобусів у січні
Частка нової техніки склала 48%, тоді як торік цей показник був 64%.
За кількістю реалізованих нових автобусів (109 одиниць) це став найгірший січневий результат за останні 10 років. Водночас реєстрація вживаних автобусів досягла рекордної позначки з 2014 року – 120 одиниць.
Найпопулярнішими новими моделями у січні стали:
- Zaz – 25 одиниць.
- Ataman – 20 одиниць.
- Bogdan – 17 одиниць.
Серед вживаних автобусів лідерами за реєстраціями були:
- Mercedes-Benz – 45 одиниць.
- VDL – 13 одиниць.
- Man – 9 одиниць.
Ринок нових автобусів
Продажі нових автобусів у 2025 році майже повністю сформували українські виробники. Це пов’язано з тендерними закупівлями для громад, шкіл та конкурсами на маршрутні перевезення.
Найбільші обсяги реєстрацій припали на моделі Богдан/Ataman (А-093, А-092, А-221) та ЗАЗ A08 I-Van. Також попитом користувалися БАЗ А081 "Еталон" і Isuzu Citiport у сегменті середньої та великої місткості. У малому класі були представлені JAC Sunray та Toyota Hiace.
Додамо, у 2025 році автопарк України поповнився 2,7 тис. автобусів, включно з мікроавтобусами.