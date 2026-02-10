Український ринок автобусів у січні: рекорд за кількістю продажів вживаних

У січні 2026 року український автопарк поповнився 229 автобусами, на 2% менше, ніж торік. Нових моделей зареєстрували лише 109 одиниць, а вживаних – рекордні 120.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

Продажі автобусів у січні

Частка нової техніки склала 48%, тоді як торік цей показник був 64%.

За кількістю реалізованих нових автобусів (109 одиниць) це став найгірший січневий результат за останні 10 років. Водночас реєстрація вживаних автобусів досягла рекордної позначки з 2014 року – 120 одиниць.

Найпопулярнішими новими моделями у січні стали:

Zaz – 25 одиниць.

Ataman – 20 одиниць.

Bogdan – 17 одиниць.

Серед вживаних автобусів лідерами за реєстраціями були:

Mercedes-Benz – 45 одиниць.

VDL – 13 одиниць.

Man – 9 одиниць.

Ринок нових автобусів

Продажі нових автобусів у 2025 році майже повністю сформували українські виробники. Це пов’язано з тендерними закупівлями для громад, шкіл та конкурсами на маршрутні перевезення.

Найбільші обсяги реєстрацій припали на моделі Богдан/Ataman (А-093, А-092, А-221) та ЗАЗ A08 I-Van. Також попитом користувалися БАЗ А081 "Еталон" і Isuzu Citiport у сегменті середньої та великої місткості. У малому класі були представлені JAC Sunray та Toyota Hiace.

Додамо, у 2025 році автопарк України поповнився 2,7 тис. автобусів, включно з мікроавтобусами.