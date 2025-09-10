Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Львів закупить нові автобуси на понад 14 млн євро: хто профінансує

автобус
Фото: t.me/andriysadovyi

10 вересня Львівська міська рада підписала угоду на замовлення 48 нових автобусів у львівського підприємства "Електрон". Кожен автобус коштує приблизно 300 тисяч євро, тому загальна сума становитиме 14,5 мільйонів євро.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення міського голови Андрія Садового.

За його словами, автобуси Львів купує не за кошти міста, а за кредит Європейського інвестиційного банку, який наданий строком на 10 років.

Фото 2 — Львів закупить нові автобуси на понад 14 млн євро: хто профінансує

"Це дозволяє тримати ресурс для фронту і водночас давати львів’янам сучасний транспорт", - наголосив Садовий.

Він зауважив, що автобуси виготовлятиме львівське підприємство «Електрон», підприємство, по якому не раз били російські ракети. Садовий підкреслив, що ця угода підтримає місцевого виробника і тисячі робочих місць для львів’ян.

Міський голова повідомив, що кожен автобус коштує приблизно 300 тисяч євро з податками, а загальна сума становитиме 14,4 млн євро. За ці гроші місто отримає сучасні, комфортні й доступні для людей з інвалідністю машини з кондиціонером, шумоізоляцією, пандусом, місцями для візків. Кожен автобус розрахований на 100 пасажирів.

Нагадаємо, що львівський завод "Електронмаш" представив нову модель електробуса Електрон Е181. Головна особливість моделі - компактна довжина 10,2 метри. Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць. Зокрема, 1 місце для пасажира на візку.

Автор:
Світлана Манько