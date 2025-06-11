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Новини
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До Львова прибула нова партія трамваїв зі Швейцарії (ФОТО)

трамвай
Львів отримав трамваї зі Швейцарії /Львівелектротранс

Львів отримав чергові два трамваї зі швейцарського кантону Базель-Ланд. Загалом до міста прибули вже 16 трамваїв Schindler Be 4/8.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на комунальне підприємство "Львівелектротранс".

Зазначається, що до кінця року у місті має бути 23 такі трамваї з низькопідлоговою секцією, а також 10 менших вагонів для запчастин.

Фото 2 — До Львова прибула нова партія трамваїв зі Швейцарії (ФОТО)

Раніше місто вже отримало 11 трамваїв зі швейцарського Берна. Вісім з них уже курсують на маршрутах №1 і №6, а решта вагонів готуються до виходу на лінії найближчим часом.

Фото 3 — До Львова прибула нова партія трамваїв зі Швейцарії (ФОТО)

У "Львівелектротрансі" додали, що проєкт "Бернські та базельландські трамваї для Львова" реалізується за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань. 

Фото 4 — До Львова прибула нова партія трамваїв зі Швейцарії (ФОТО)

Минулого року у Львові розпочали курсувати трамваї, подаровані Берліном. Два з дванадцяти отриманих вагонів моделі Tatra КТ4D вже переобладнані та працюють на маршрутах №3 та №6.

Автор:
Тетяна Бесараб