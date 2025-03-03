Львів може стати транспортним хабом Європи: Британія підтримує розвиток інфраструктури

Львів стане новим великим транспортним хабом Європи завдяки підтримці британських партнерів.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Британський міністр авіації, мореплавства та безпеки Майк Кейн підтвердив готовність підтримати розвиток транспортної інфраструктури України. Ми не зволікали та одразу вирушили на зустріч до Лондона", - зазначив Садовий.

Про створення ключового транспортного вузла

Садовий наголошує, що на даний момент є кілька важливих досягнень у реалізації інфраструктурних проєктів у Львові.

Три провідні компанії з досвідом реалізації великих інфраструктурних проєктів – Gleeds, BDP та PwC – долучаються до роботи над розвитком міста. Протягом найближчих трьох місяців вони підготують перелік пріоритетних проєктів для залучення фінансування.

Одним з ключових напрямків є створення автомобільного та залізничного вузла у Львові.

Спільною метою є розробка якісного проєкту, який інтегрує місто та зробить його доступнішим для Європи і України, підсумував Садовий.

Довідково:

Транспортний пункт (транспортний хаб; англ. transport hub) — комплекс транспортних засобів у пункті стику декількох видів транспорту, що спільно виконують операції з обслуговування транзитних, місцевих і міських перевезень вантажів і пасажирів.

Нагадаємо, південнокорейська компанія HD Hyundai XiteSolution має намір створити митно-логістичний хаб на Львівщині. Також в планах створення навчальних центрів з використання будівельного обладнання.