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Львов может стать транспортным хабом Европы: Британия поддерживает развитие инфраструктуры
Львов станет новым крупным транспортным хабом Европы благодаря поддержке британских партнеров.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.
"Британский министр авиации, мореходства и безопасности Майк Кейн подтвердил готовность поддержать развитие транспортной инфраструктуры Украины. Мы не медлили и отправились на встречу в Лондон", — отметил Садовый.
О создании ключевого транспортного узла
Садовый отмечает, что сейчас есть несколько важных достижений в реализации инфраструктурных проектов во Львове.
Три ведущих компании с опытом реализации крупных инфраструктурных проектов – Gleeds, BDP и PwC – приобщаются к работе над развитием города. В ближайшие три месяца они подготовят перечень приоритетных проектов для привлечения финансирования.
Одним из ключевых направлений есть создание автомобильного и железнодорожного узла во Львове.
Общей целью является разработка качественного проекта, который интегрирует город и сделает его более доступным для Европы и Украины, подытожил Садовый.
Справка:
Транспортный пункт (транспортный хаб; англ. transport hub) – комплекс транспортных средств в пункте стыка нескольких видов транспорта, совместно выполняющих операции по обслуживанию транзитных, местных и городских перевозок грузов и пассажиров.
Напомним, южнокорейская компания HD Hyundai XiteSolution намерена создать таможенно-логистический хаб во Львовской области. Также в планах создания обучающих центров по использованию строительного оборудования.