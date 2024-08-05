У Львові запрацювали трамваї-"гармошки", передані з Берліна

У Львові розпочали курсувати трамваї, подаровані Берліном. Два з дванадцяти отриманих вагонів моделі КТ4D вже переобладнані та працюють на маршрутах №3 та №6. Про це повідомили на сайті Львівської міськради.

“Усі отримані 12 вагонів переобладнують для наших колій у вагоноремонтних майстернях Львівелектротрансу. Наші водії та пасажири вже знають цю модель, і за останні роки встигли полюбити її. Далі ці трамваї працюватимуть на маршруті №3 або №6”, - йдеться у повідомленні міськради.

Крім того, до кінця серпня планують випустити на маршрути ще два трамваї, передані Берліном.

“Важливо розуміти, що допомога від наших німецьких колег із компанії BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) не обмежується лише транспортними засобами. Як і торік у цьому році додатково вони надають ще й запасні частини до цих трамваїв, а це дуже важливий компонент для надійної роботи на щодень”, - говорить керівник ЛКП “Львівелектротранс” Володимир Ковалів.

Як розповідають у ЛКП «Львівелектротранс», берлінські вагони є енергоощадними і споживають у 2-2,5 рази менше електроенергії, ніж наявні трамваї. Це дозволить підприємству, крім підсилення трамвайних маршрутів додатковими вагонами, ще й економити на електроенергії.

Нагадаємо, 12 робочих вагонів КТ4D та запчастини до них Львову безоплатно передала Берлінська транспортна компанія. Перший трамвай з цієї партії місто отримало наприкінці травня цього року. До Львова трамвайні вагони прибули у депо Львівелектротрансу на вул. Промислову. Звідти на підставних візках їх транспортували у вагоноремонтні майстерні підприємства, що на вул. Городоцькій, де трамваї переобладнують під ширину львівської колії, міняють деяке обладнання, фарбують.

Нагадаємо, Берн передасть для експлуатації у Львові 11 трисекційних низькопідлогових трамваїв Vevey Be 4/8. Транспортні засоби знаходяться в хорошому стані та можуть експлуатуватися в Україні ще 10-12 років. Очікується, що перші трамваї поставлять наприкінці літа 2024 року.

Також варто зазначити, що у квітні цього року Львів випустив на лінію останній з десяти трамваїв "Електрон",придбаних за кредитом Європейського інвестиційного банку. Ці трамваї обслуговують маршрут, який з'єднує Сихів з центром міста. Закупівля цих трамваїв є частиною масштабного проєкту "Міський громадський транспорт України", який фінансується ЄІБ.



Трамвай "Електрон": технічні характеристики

"Електрон" – вітчизняний концерн, який виробляє трамвай T5L641. Він має п`ятисекційний однопросторовий вагон з системою кондиціонування салону і кабіни водія, пониженим рівнем вібрації та шуму.

Його технічний рівень відповідає сучасним європейським вимогам до міського електротранспорту. Широкі двері і низький рівень підлоги вагона дозволяють прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів. Останнє зручно для пасажирів з дітьми та маломобільних людей.

Кількість місць для сидіння – 56, загальна пасажиромісткість трамвая – 250 осіб.

Крім того, підлога вагона в зоні дверей салону обладнана системою підігріву, що виключає обмерзання та намерзання снігу в зимовий період. Спеціальне покриття вікон зберігає тепло у холодну пору року і відбиває ультрафіолетові промені сонця у спеку.

Трамвай обладнаний зовнішніми та внутрішніми відеокамерами панорамного огляду: пасажирського салону, майданчиків поблизу пасажирських дверей та зон позаду вагона, що забезпечують ширшу зону оглядовості та контроль водія за дорожньою ситуацією, посадкою-висадкою пасажирів.