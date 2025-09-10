Запланована подія 2

Львов закупит новые автобусы более чем на 14 млн евро

автобус
Фото: t.me/andriysadové

10 сентября Львовский городской совет подписал соглашение по заказу 48 новых автобусов у львовского предприятия "Электрон". Каждый автобус стоит около 300 тысяч евро, поэтому общая сумма будет составлять 14,5 миллионов евро.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение городского головы Андрея Садового.

По его словам, автобусы Львов покупает не за средства города, а за кредит Европейского инвестиционного банка, предоставленного сроком на 10 лет.

"Это позволяет держать ресурс для фронта и давать львовянам современный транспорт", - подчеркнул Садовый.

Он отметил, что автобусы будет производить львовское предприятие «Электрон», предприятие, по которому не раз избивали российские ракеты. Садовый подчеркнул, что это соглашение поддержит местного производителя и тысячи рабочих мест для львовян.

Мэр сообщил, что каждый автобус стоит примерно 300 тысяч евро с налогами, а общая сумма будет составлять 14,4 млн евро. За эти деньги город получит современные, комфортные и доступные для людей с инвалидностью машины с кондиционером, шумоизоляцией, пандусом, местами для тележек. Каждый автобус рассчитан на 100 пассажиров.

Напомним, что львовский завод "Электронмаш" представил новую модель электробуса "Электрон Е181". Главная особенность модели – компактная длина 10,2 метра. Электробус вмещает 90 пассажиров и имеет 30 посадочных мест. В частности, 1 место для пассажира на коляске.

Автор:
Светлана Манько