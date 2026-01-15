У 2025 році імпорт уживаних автобусів в Україну зріс на 44%

У 2025 році автопарк України поповнився 2,7 тис. автобусів, включно з мікроавтобусами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом упродовж року в Україні було вперше зареєстровано 2707 автобусів, що на 21% більше, ніж у 2024 році.

Із загальної кількості 1343 одиниці становила нова техніка — це на 4% більше порівняно з попереднім роком.

Кількість уживаних автобусів, імпортованих з-за кордону, зросла значно суттєвіше — до 1364 одиниць, що на 44% більше, ніж торік.

Серед нових автобусів найчастіше реєстрували транспорт таких марок:

Ataman — 387 одиниць;

Zaz — 233 одиниці;

Ford — 188 одиниць;

Etalon — 165 одиниць;

Bogdan — 76 одиниць.

У сегменті вживаних автобусів лідерами за кількістю реєстрацій стали:

Mercedes-Benz — 496 одиниць;

Vdl — 168 одиниць;

Van Hool — 113 одиниць;

Volkswagen — 113 одиниць;

Renault — 56 одиниць.

Додамо, у листопаді український автопарк поповнився 308 автобусами, включно з мікроавтобусами. Обсяг реєстрацій зріс на 19% порівняно з листопадом 2024 року.