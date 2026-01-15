- Категорія
У 2025 році імпорт уживаних автобусів в Україну зріс на 44%
У 2025 році автопарк України поповнився 2,7 тис. автобусів, включно з мікроавтобусами.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Загалом упродовж року в Україні було вперше зареєстровано 2707 автобусів, що на 21% більше, ніж у 2024 році.
Із загальної кількості 1343 одиниці становила нова техніка — це на 4% більше порівняно з попереднім роком.
Кількість уживаних автобусів, імпортованих з-за кордону, зросла значно суттєвіше — до 1364 одиниць, що на 44% більше, ніж торік.
Серед нових автобусів найчастіше реєстрували транспорт таких марок:
- Ataman — 387 одиниць;
- Zaz — 233 одиниці;
- Ford — 188 одиниць;
- Etalon — 165 одиниць;
- Bogdan — 76 одиниць.
У сегменті вживаних автобусів лідерами за кількістю реєстрацій стали:
- Mercedes-Benz — 496 одиниць;
- Vdl — 168 одиниць;
- Van Hool — 113 одиниць;
- Volkswagen — 113 одиниць;
- Renault — 56 одиниць.
Додамо, у листопаді український автопарк поповнився 308 автобусами, включно з мікроавтобусами. Обсяг реєстрацій зріс на 19% порівняно з листопадом 2024 року.