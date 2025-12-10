Запланована подія 2

Ринок автобусів в Україні зростає: підсумки січня-листопада

автобуси
инок автобусів в Україні зростає / Depositphotos

У листопаді український автопарк поповнився 308 автобусами, включно з мікроавтобусами. Обсяг реєстрацій зріс на 19% порівняно з листопадом 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

З січня по листопад автобусний парк України поповнився 2 421 автобусом, що на 27% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Серед них нові автобуси становлять 1 203 од. (+9%), а вживані – 1 218 од. (+50%).

Частка нових автобусів у загальному обсязі становила 51% проти 63% у відповідному періоді минулого року.

Лідери серед нових автобусів

  • Ataman – 57 од.;
  • ZAZ – 30 од.;
  • Isuzu – 20 од.

Лідери серед імпортованих вживаних автобусів

  • Mercedes-Benz – 46 од.;
  • VDL – 34 од.;
  • Van Hool – 15 од.

Минулого місяця українські перевізники придбали 561 автобус, що на 2,7% більше, ніж у вересні, але на 25,2% менше, ніж у жовтні 2024 року. Найбільша частка придбань припала на внутрішній ринок — 382 автобуси, або 68,1% від загального обсягу.

Автор:
Тетяна Гойденко