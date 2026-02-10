Запланована подія 2

Украинский рынок автобусов в январе: рекорд по количеству продаж подержанных

авто, автобусы
Рынок автобусов в Украине. / Depositphotos

В январе 2026 года украинский автопарк пополнился 229 автобусами, на 2% меньше, чем в прошлом. Новых моделей зарегистрировали всего 109 единиц, а подержанных – рекордные 120 единиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

Продажа автобусов в январе

Доля новой техники составила 48%, тогда как в прошлом году этот показатель равнялся 64%.

По количеству реализуемых новых автобусов (109 единиц) это стал худший январский результат за последние 10 лет. В то же время регистрация подержанных автобусов достигла рекордной отметки с 2014 года – 120 единиц.

Самыми популярными новыми моделями в январе стали:

  • Zaz – 25 единиц.
  • Ataman – 20 единиц.
  • Bogdan – 17 единиц.

Среди б/у автобусов лидерами по регистрациям были:

  • Mercedes-Benz – 45 единиц.
  • VDL – 13 единиц.
  • Man – 9 единиц.

Рынок новых автобусов

Продажи новых автобусов в 2025 году почти полностью сформированы украинскими производителями. Это связано с тендерными закупками для сообществ, школ и конкурсами на маршрутные перевозки.

Наибольшие объемы регистраций пришлись на модели Богдан/Ataman (А-093, А-092, А-221) и ЗАЗ A08 I-Van. Также спросом пользовались БАЗ А081 "Эталон" и Isuzu Citiport в сегменте средней и большой емкости. В малом классе были представлены JAC Sunray и Toyota Hiace.

Добавим, в 2025 году автопарк Украины пополнился 2,7 тыс. автобусов, включая микроавтобусы.

Автор:
Ольга Опенько