Трамп хоче розморозити російські активи та взяти їх під свій контроль: що кажуть в ЄС

США запропонували європейським партнерам розморозити частину заблокованих російських активів для відновлення мирних перемовин. Водночас контролювати кошти також хоче Вашингтон.

Як пише Dilo, про це повідомляє Financial Times.

Що хоче Вашингтон

Зазначається, що ідею передати кошти у підконтрольну Вашингтону структуру озвучили перемовники Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час зустрічі з посадовцями України, ЄС і НАТО.

Так, вони запропонували кілька варіантів розблокування частини заморожених російських активів. Зокрема, ішлося про створення окремого фінансового механізму під контролем Вашингтона.

Питання використання цих коштів розглядали в межах комплексної мирної угоди, однак конкретних рішень щодо їх розмороження та подальшого спрямування поки не ухвалили.

Натомість європейські представники відхилили пропозицію Віткоффа та Кушнера.

Наголошується, що йдеться про великі кошти щодо заморожених активів. Так, загалом ЄС і країни G7 заморозили близько 300 млрд євро. Приблизно 180 млрд євро з цієї суми зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear.

Водночас наприкінці 2025 року лідери Євросоюзу не змогли узгодити надання Україні "репараційного кредиту" під заставу цих активів. Натомість Україна отримала позику обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Доля заморожених активів РФ

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни заморозили близько 260 млрд євро суверенних російських активів. Найбільшим утримувачем цих коштів став бельгійський депозитарій Euroclear — на його рахунках заблоковано близько 200 млрд євро.

Доходи від цих ресурсів ЄС використовує для фінансової підтримки України. У відповідь Центробанк Росії у грудні 2025 року подав позов до Арбітражного суду Москви.

15 травня 2026 року російський суд у закритому режимі повністю задовольнив ці вимоги, зобов’язавши Euroclear виплатити РФ 18,17 трлн рублів (близько 200 млрд євро) як компенсацію.

Своєю чергою, Euroclear подав до суду на Центробанк РФ. Бельгійський депозитарій вимагає визнати недійсним рішення російського суду, яким його зобов'язали виплатити 220 млрд євро.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ. Раніше цю процедуру підтверджували кожні шість місяців.

ЄС відновив роботу над планом передачі Україні заморожених російських активів

Європейський Союз знову розглядає можливість використати заморожені російські активи на тлі дефіциту фінансування України у 2027 році.

Європейська комісія розпочала пошук нових варіантів організації репараційного кредиту Україні за рахунок заморожених російських активів і прагне знайти такий спосіб, який би зняв заперечення Бельгії і отримав політичну підтримку всіх країн блоку.

Один із варіантів передбачає передачу російських рахунків у бельгійському депозитарії Euroclear, де знаходяться майже всі заморожені активи, та інших фінансових установ Європи в спеціальну окрему структуру.

Це дозволить перевести як активи, так і пов'язані з ними зобов'язання під контроль ЄС, забезпечивши Бельгії та Euroclear захист від правових ризиків.

Такий план нещодавно підтримали колишній міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер та Наталі Луазо, депутат Європарламенту від партії президента Франції Еммануеля Макрона. За нього також висловилися міністр фінансів України Сергій Марченко та 122 депутати Європарламенту у своєму листі до лідерів ЄС.

Раніше у Бельгії заявили, що не підтримують перенесення заморожених російських активів із бельгійського депозитарію Euroclear до іншої фінансової структури під контролем Європейського Союзу для полегшення їх конфіскації для підтримки України.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна категорично виступає проти використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України.

"Це не підлягає обговоренню, двері зачинені. Наш прем'єр-міністр стоятиме на своєму", — зазначив він.