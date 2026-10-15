Трамп хочет разморозить российские активы и взять их под свой контроль: что говорят в ЕС

США предложили европейским партнерам разморозить часть заблокированных российских активов для возобновления мирных переговоров. В то же время, контролировать средства также хочет Вашингтон.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Times.

Что хочет Вашингтон

Отмечается, что идею передачи средств в подконтрольную Вашингтону структуру озвучили переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер во время встречи с чиновниками Украины, ЕС и НАТО.

Да, они предложили несколько вариантов разблокирования части замороженных российских активов. В частности, речь шла о создании отдельного финансового механизма под контролем Вашингтона.

Вопрос использования этих средств рассматривался в рамках комплексного мирного соглашения, однако конкретных решений по их разморожению и дальнейшему направлению пока не был принят.

Европейские представители отклонили предложение Виткоффа и Кушнера.

Отмечается, что речь идет о больших средствах по замороженным активам. Так, всего ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро. Приблизительно 180 млрд евро из этой суммы хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

В то же время, в конце 2025 года лидеры Евросоюза не смогли согласовать предоставление Украине "репарационного кредита" под залог этих активов. В то же время Украина получила ссуду объемом 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Доля замороженных активов РФ

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили около 260 млрд. евро суверенных российских активов. Крупнейшим держателем этих средств стал бельгийский депозитарий Euroclear – на его счетах заблокировано около 200 млрд евро.

Доходы от этих ресурсов ЕС использует для финансовой поддержки Украины. В ответ Центробанк России в декабре 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы.

15 мая 2026 года российский суд в закрытом режиме полностью удовлетворил эти требования, обязав Euroclear выплатит РФ 18,17 трлн рублей (около 200 млрд евро) в качестве компенсации.

В свою очередь, Euroclear подал в суд на Центробанк РФ. Бельгийский депозитарий требует признать недействительным решение российского суда, которым его обязали выплатить 220 млрд евро.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.

ЕС возобновил работу над планом передачи Украине замороженных российских активов

Европейский Союз вновь рассматривает возможность использования замороженных российских активов на фоне дефицита финансирования Украины в 2027 году.

Европейская комиссия начала поиск новых вариантов организации репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов и стремится найти такой способ, который снял бы отрицание Бельгии и получил политическую поддержку всех стран блока.

Один из вариантов предусматривает передачу российских счетов в бельгийском депозитарии Euroclear, где находятся почти все замороженные активы, и другим финансовым учреждениям Европы в специальную отдельную структуру.

Это позволит перевести как активы, так и связанные с ними обязательства под контроль ЕС, обеспечив Бельгию и Euroclear защиту от правовых рисков.

Такой план недавно поддержали бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Натали Луазо, депутат Европарламента от партии президента Франции Эммануэля Макрона. За него также высказались министр финансов Украины Сергей Марченко и 122 депутата Европарламента в своем письме к лидерам ЕС.

Ранее в Бельгии заявили, что не поддерживают перенос замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear в другую финансовую структуру под контролем Европейского Союза для облегчения их конфискации для поддержки Украины.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна выступает категорически противиспользования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины.

"Это не подлежит обсуждению, двери закрыты. Наш премьер-министр будет стоять на своем", - отметил он.