ЕС возобновил работу над планом передачи Украине замороженных российских активов

Европейская комиссия начала поиск новых вариантов организации репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов и стремится найти такой способ, который снял бы отрицание Бельгии и получил политическую поддержку всех стран блока.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Times.

Один из вариантов предусматривает передачу российских счетов в бельгийском депозитарии Euroclear, где находятся почти все замороженные активы, и других финансовых учреждений Европы в специальную отдельную структуру.

Это позволит перевести как активы, так и связанные с ними обязательства под контроль ЕС, обеспечив Бельгию и Euroclear защиту от правовых рисков.

Такой план недавно поддержали бывший министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Натали Луазо, депутат Европарламента от партии президента Франции Эммануэля Макрона. За него также высказались министр финансов Украины Сергей Марченко и 122 депутата Европарламента в своем письме лидерам ЕС.

В Еврокомиссии пока не предлагают конкретных технических решений, отмечая, что любая идея потребует политической поддержки со стороны всех 27 стран ЕС и прежде всего Бельгии.

"Даже если мы вытащим из шляпы фокусника поразительного белого кролика, это не будет иметь значения при отсутствии политической воли", - сказал FT чиновник ЕС.

Недавно Нидерланды, Польша, Испания, Швеция призвали Еврокомиссию снова рассмотреть возможность использования замороженных российских активов в Евросоюзе, поскольку "нет никаких признаков того, что Россия готова прекратить агрессию". Эти средства могут покрыть дефицит финансирования Украины, не создавая дополнительной нагрузки на бюджет ЕС.

Доля замороженных активов РФ

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили около 260 млрд. евро суверенных российских активов. Крупнейшим держателем этих средств стал бельгийский депозитарий Euroclear – на его счетах заблокировано около 200 млрд евро.

Доходы от этих ресурсов ЕС использует для финансовой поддержки Украины. В ответ Центробанк России в декабре 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы.

15 мая 2026 года российский суд в закрытом режиме полностью удовлетворил эти требования, обязав Euroclear выплатит РФ 18,17 трлн рублей (около 200 млрд евро) в качестве компенсации.

В свою очередь, Euroclear подал в суд на Центробанк РФ. Бельгийский депозитарий требует признать недействительным решение российского суда, которым его обязали выплатить 220 млрд евро.

Ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.