З початку року детінізація ринку алкоголю принесла додаткові 3,3 млрд грн податків

За перші 10 місяців 2024 року надходження від акцизів та податку на додану вартість із сектору лікеро-горілчаної продукції суттєво зросли, перевищивши на 43,5% показники аналогічного періоду 2021 року.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Завдяки заходам детінізації ринку, бюджет отримав додаткових 3,3 млрд грн.

Зокрема, сплата акцизного податку від українських виробників лікеро-горілчаної продукції зросла на 1,5 млрд грн або 26,7% у порівнянні з 2021 роком. Крім того, ефективність з ПДВ підвищилася до 6,74%, що на 30,7% більше, ніж у 2021 році.

"Позитивна динаміка прослідковується і в рості податкової ефективності з ПДВ, що становить 6,74% та на +30,7% більше 2021 року (у 2021 році – податкова ефективність становила 5,16%)", - написав він.

Гетманцев також зазначив, що зросли виторги з продажу алкогольної продукції, які за 2024 рік вже досягли 119,4 млрд грн, що майже дорівнює загальному показнику за весь 2023 рік. Легальне виробництво спирту, за прогнозами, цього року досягне 12 млн дал, порівняно з 7,4 млн дал у 2021 році.

За його словами, додатковим стимулом для боротьби з тіньовими схемами стане законопроєкт №12038, який передбачає сплату акцизного податку з урахуванням максимальної потужності виробничих ліній спиртових заводів.

Додамо, що після впровадження заходів з детінізації ринку алкогольних напоїв платежі до бюджету за сім місяців 2024 року зросли майже на 20% у порівнянні з тим же періодом 2023 року, що становить додаткові 1,1 мільярда гривень.

Значно зросли також надходження акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції. У перші сім місяців 2024 року до бюджету надійшло на півмільярда гривень більше, що на 10,8% перевищує аналогічний показник минулого року.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8287 про впровадження електронних акцизних марок для алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет. Згідно з ним, замість паперових марок тепер використовуватимуть електронну акцизну марку, яка буде представлена у вигляді QR-коду для контролю за обігом підакцизних товарів.