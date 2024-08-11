Гетманцев оцінив масштаб тіньової економіки: скільки податків не отримує бюджет

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що детінізація економіки є резервом, який можна використати замість підвищення податків.

Про це він розповів в етері Еспресо.

У тіні до 500 млрд грн

Як зауважив Гетманцев, тіньова економіка формувалася в Україні 30 років, відповідно, недостатньо року чи двох, аби її вивести з тіні.

Нардеп підкреслив, що під час дискусій в очолюваному ним Комітеті, бізнес- асоціації наголошують на тому, що детінізація економіки є тим резервом, який можна використати замість підвищення податків.

"Я можу з цим погодитися. За нашими підрахунками в тіні зараз до 500 млрд грн податками, а якщо їх перевести в бюджет, то це, безперечно, вирішить всі питання", - заявив Гетманцев.

Він додав, що наразі триває детінізація торгівлі по всій країні.

"Робота йде. У нас є і перевиконання надходжень від ПДВ, порівнюючи з мирним 2021 роком та попередніми роками. У нас є детінізація торгівлі загалом по всій країні. У нас іде детінізація ринку палива, ринку електроніки, ринку ювелірних виробів, тобто дуже велика кількість ринків, де ми перемагаємо тінь", - переконаний Гетманцев.

У якості прикладу він навів кейс детінізації на ринку тютюнових виробів.

"Вітчизняні так звані сірі товаровиробники, які дозволяли собі продавати тютюн без акцизних марок, з травня вже не працюють. Нам БЕБ доповідало про це. Ми маємо з цього ринку, якщо порівняти рік до року, понад 30% надходжень плюсом до державного бюджету від акцизу за два місяці. Тому робота триває", - підкреслив Гетманцев.

В яких галузях вже є результат боротьби з "сірими" та "чорними" схемами

За словами Гетманцева, останнім часом на слуху є з десяток "сірих" і "чорних" схем зі сплати податків і ведення бізнесу, які поступово вичавлюються з життя українців.

"Згоден, що через спротив різноманітних кланів, які паразитували на цих схемах останні 30+ років, процес із знищення кормової бази тіньової економіки йде не так швидко як хотілось б, але ці зміни невідворотні, і будуть лише посилюватись у ході перемовин і виконання умов про вступ до ЄС", - зауважив голова податкового комітету.

Ось лише декілька прикладів, де можна побачити результат:

Лікеро-горілчана галузь. Податкова ефективність з ПДВ по її підприємствах за три роки зросла більш ніж у півтора рази. Є підприємства, де податкове навантаження збільшилось удвічі, у декого – з нуля до найвищого по галузі рівня.

Ювелірна промисловість – рік до року можна побачити збільшення цього показника у 2,2 рази.

Ринок пального, тютюнових виробів, гральний бізнес – вимушений починати працювати по чесному, по закону.

Ринок електроніки - там роками звикли продавати дорогі бренди через ФОП, мінімізуючи податки, однак ситуація йде на покращення.

У підсумку Гетманцев заявив, що навмисно не називає повні назви згаданих компаній та інших, які працюють за подібними схемами, адже розраховує, що вони, маючи багатомільйонні обороти, змінять свою поведінку.

"Якщо ні – держава має достатньо інструментів, щоб приводити тих, хто не хоче жити за європейськими стандартами ведення бізнесу, до тями, послідовно закриваючи ті шпарини, які ще залишаються для того, щоб великі компанії маскувалися під малий бізнес, діючи на шкоду інтересам держави", - наголосив голова податкового комітету ВР.

США радять починати не з підвищення податків

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що для збільшення прибутків Україні варто почати з реформування митниці і боротьби з сірими ринками, а не з підвищення податків.

"У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому", – сказала Пріцкер.

Вона зазначила, що пропонувала реформувати митницю через цифровізацію, що допомогло б уникнути корупції.

"На сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку. І тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу", – пояснила спецпредставниця США.