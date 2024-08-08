Детінізація ринку алкоголю прискорилась: сплата податків зросла на 20%

Після впровадження заходів з детінізації ринку алкогольних напоїв платежі до бюджету за сім місяців 2024 року зросли майже на 20% у порівнянні з тим же періодом 2023 року, що складає додаткові 1,1 мільярда гривень. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Спостерігається зростання податкової ефективності з ПДВ. За останніми даними декларування, у 2024 році вона досягла 7,12%, що на 1,5% перевищує показник минулого року (5,62%). Для порівняння, у 2021 році податкова ефективність у галузі становила 5,16%.

Значно зросли також надходження акцизного податку з виробленої в Україні лікеро-горілчаної продукції. У перші сім місяців 2024 року до бюджету надійшло на півмільярда гривень більше, що на 10,8% перевищує аналогічний показник минулого року.

Водночас обсяги виробництва алкогольних напоїв у першій половині 2024 року збільшились на 8,3%, досягнувши 13,4 мільйона декалітрів порівняно з 12,3 мільйона декалітрів у першій половині 2023 року.

Виторг від використання РРО/ПРРО також зріс на 29,1% у першій половині 2024 року в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

"Вказані результати досягнуті завдяки посиленню контролю за виробництвом підакцизних товарів, проведенню постійного аналізу роботи ліцензіатів, хронометражних спостережень за виробничими процесами та контролю за роздрібно-оптовим обігом та, як наслідок, припинення діючих схем ухилення від сплати податків", - повідомив Гетманцев.

В Україні запроваджують електронну акцизну марку

Нагадаємо, Верховна Рада України у другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №8287 "про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах". Основна зміна полягає в тому, що в Україні запровадять електронну акцизну марку.

Електронний акциз буде представлений у вигляді QR-коду. Раніше виробники тютюнових виробів зазначали, що, вважають, що цей підхід не відповідає європейському законодавству.

З 1 січня 2025 року електронна система почне працювати на повну. Тому повністю скасують маркування звичайними марками акцизного податку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

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