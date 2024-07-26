В Україні видали перші ліцензії на виробництво крафтового алкоголю для малих підприємств

В Україні видано перші дві ліцензії на виробництво спиртових дистилятів і спиртних напоїв. Ліцензії отримали малі підприємці з Одеської та Київської областей. Про це повідомляє Мінагро.

У відомстві додали, що приватні підприємці отримали можливість ліцензувати виробництво завдяки законодавчим змінам, ухваленим Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України. Зокрема, парламент у червні минулого року спростив умови виробництва дистилятів для малих підприємств, а уряд полегшив процедуру ліцензування крафтового алкоголю.

Зазначається, що прийняття нормативних актів, крафтовий сегмент спиртних напоїв в Україні, був відсутній або функціонував в тіні через складну регуляторну базу. Однак завдяки новому законодавству виробники мають можливість створити свою власну справу та переробити сільськогосподарську продукцію у продукцію з доданою вартістю, яка матиме попит на внутрішньому і зовнішньому ринках.

“Це дає підґрунтя для розвитку напоїв з особливими якостями та характеристикам, які можуть бути зареєстрованими як географічні зазначення та стати візитівкою нашої країни, стимулюватиме розвиток гастротуризму в Україні”, - підсумували в Мінагро.

Нагадаємо, 29 червня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, який легалізує діяльність малих підприємців у сфері виробництва та продажу крафтових спиртних напоїв і дистилятів.

Згідно з новими правилами, малі виробники дистилятів тепер повинні подавати звіт про обсяги виробленої та реалізованої продукції щоквартально замість щомісяця. Крім того, штраф за неподання або неправильне подання такої звітності було зменшено з 17 500 грн до 1020 грн. Вартість ліцензії на гуртову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів також знизилась з 500 000 грн до 30 000 грн.

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