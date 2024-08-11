Гетманцев оценил масштаб теневой экономики: сколько налогов не получает бюджет

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что детенизация экономики является резервом, который можно использовать вместо повышения налогов.

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

В тени до 500 млрд грн

Как отметил Гетманцев, теневая экономика формировалась в Украине 30 лет, соответственно недостаточно года или двух, чтобы ее вывести из тени.

Нардеп подчеркнул, что во время дискуссий в возглавляемом им Комитете бизнес-ассоциации отмечают, что детенизация экономики является тем резервом, который можно использовать вместо повышения налогов.

"Я могу с этим согласиться. По нашим подсчетам в тени сейчас до 500 млрд грн налогами, а если их перевести в бюджет, то это, безусловно, решит все вопросы ", – заявил Гетманцев.

Он добавил, что сейчас идет детенизация торговли по всей стране.

"Работа идет. У нас есть и перевыполнение поступлений от НДС, сравнивая с мирным 2021 годом и предыдущими годами. У нас есть детенизация торговли в целом по всей стране. У нас идет детенизация рынка топлива, рынка электроники, рынка ювелирных изделий, то есть очень большое количество рынков, где мы побеждаем тень", – убежден Гетманцев.

В качестве примера он привел кейс детенизации на рынке табачных изделий.

"Отечественные так называемые серые товаропроизводители, которые позволяли себе продавать табак без акцизных марок, с мая уже не работают. Нам БЭБ докладывало об этом. Мы имеем с этого рынка, если сравнить год к году, более 30% поступлений плюс в государственный бюджет от акциза через два месяца Поэтому работа продолжается", — подчеркнул Гетманцев.

В каких отраслях уже есть результат борьбы с "серыми" и "черными" схемами

По словам Гетманцева, в последнее время на слуху есть около десятка "серых" и "черных" схем по уплате налогов и ведения бизнеса, которые постепенно выжимаются из жизни украинцев.

"Согласен, что из-за сопротивления разнообразных кланов, паразитировавших на этих схемах последние 30+ лет, процесс по уничтожению кормовой базы теневой экономики идет не так быстро, как хотелось бы, но эти изменения неотвратимы, и будут лишь усиливаться в ходе переговоров и выполнения условий о вступление в ЕС", — отметил глава налогового комитета.

Вот несколько примеров, где можно увидеть результат:

Ликеро-водочная ветвь. Налоговая эффективность по НДС по ее предприятиям за три года выросла более чем в полтора раза. Есть предприятия, где налоговая нагрузка увеличилась вдвое, у некоторых – с нуля до самого высокого уровня.

Ювелирная промышленность – год к году можно увидеть увеличение этого показателя в 2,2 раза.

Рынок горючего, табачных изделий, игорный бизнес – вынужден начинать работать по честному, по закону.

Рынок электроники – там годами привыкли продавать дорогие бренды через ФЛП, минимизируя налоги, однако ситуация идет на улучшение.

В итоге Гетманцев заявил, что намеренно не называет полные названия упомянутых компаний и других, работающих по подобным схемам, ведь рассчитывает, что они, имея многомиллионные обороты, изменят свое поведение.

"Если нет – у государства достаточно инструментов, чтобы приводить тех, кто не хочет жить по европейским стандартам ведения бизнеса, в сознание, последовательно закрывая те щели, которые еще остаются для того, чтобы крупные компании маскировались под малый бизнес, действуя в ущерб интересам государства ", — подчеркнул глава налогового комитета ВР.

США советуют начинать не с повышения налогов

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер считает, что для увеличения прибыли Украине следует начать с реформирования таможни и борьбы с серыми рынками, а не с повышения налогов.

"У вас есть доходы, которые вы не получаете и которые вы должны получить сегодня. Сосредоточимся сначала на этом", — сказала Прицкер.

Она отметила, что предлагала реформировать таможню через цифровизацию, что помогло бы избежать коррупции.

"На серых рынках сигарет, алкоголя или электроники, которая может быть продана на крупном рынке, также есть огромный источник прибыли. И поэтому мы поощряли украинское правительство сосредоточиться на этом в первую очередь", – пояснила спецпредставитель США.