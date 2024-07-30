Спецпредставительница США посоветовала Украине бороться с серой экономикой вместо повышения налогов

Для увеличения прибыли Украины США советуют начать с реформирования таможни и борьбы с серыми рынками, а не с повышения налогов. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на брифинг специальной представительницы США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Спецпредставительница подчеркнула, что правительство Украины само решает, откуда брать доходы. Однако она вместе с послом США Бриджит Бринк советовали сосредоточиться не на повышении налогов, а на реформировании таможни и борьбе с серыми рынками.

“У вас есть доходы, которые вы не получаете и которые вы должны получить сегодня. Сосредоточимся сначала на этом», – сказала Прицкер.

Она отметила, что предлагала реформировать таможню через цифровизацию, что помогло бы избежать коррупции.

“На серых рынках сигарет, алкоголя или электроники, которая может быть продана на крупном рынке, также есть огромный источник прибыли. И потому мы поощряли украинское правительство сосредоточиться на этом в первую очередь», – объяснила спецпредставитель США.

Diia.City United и АСС также призывают правительство отказаться от повышения налогов

Союз Diia.City United также выдвинул против повышения налогов с оборота компаний и доходов физических лиц, предусмотренных проектом Закона №11416 об особенностях налогообложения в период военного положения.

Diia.City United предупреждает, что эти изменения могут повлечь за собой увеличение теневой экономики, повысить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков и негативно повлиять на бизнес-климат и инвестиции в Украине.

Союз призывает правительство и правоохранительные органы активизировать усилия по детенизации экономики и борьбе с теневой экономикой, сосредоточив внимание на совершенствовании администрации налогов и таможенных пошлин, реформировании соответствующих служб, борьбе с теневыми секторами подакцизной продукции и сокращении расходов бюджета через цифровизацию услуг.

Также против законопроекта №11416 выступила Американская торговая палата в Украине (ACC). По их мнению, этот законопроект увеличит налоговую нагрузку на налогоплательщиков и будет способствовать развитию теневой экономики, что отмечено в пресс-релизе АСС.

Особую обеспокоенность у палаты вызвал предложенный налог на прибыль в размере 1%, который будет применяться к доходам предприятий. ACC считает этот налог опасным прецедентом, поскольку он фактически является новым налогом с продаж, дублирующим существующую систему налогообложения НДС.

Пакет повышения налогов

Кабинет Министров Украины рассматривает законопроект, предусматривающий существенные изменения в налоговой системе страны . Целью этих изменений является увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет на 140 млрд. грн. Законопроект предлагает повысить ставку военного сбора до 5% доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса. Предусмотрено введение военного сбора для юридических лиц в размере 1% дохода от любой деятельности.

Физические лица-предприниматели также будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 5% от расчета двух минимальных заработных плат в месяц или 1% от дохода в зависимости от группы единого налога.

Законопроект также предусматривает введение военного сбора в размере 5% на банковские металлы, 30% на ювелирные изделия из золота, платины и драгоценных камней, 15% на новые легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, и 5% от дохода с продажи одного объекта недвижимости в течение года для физических лиц