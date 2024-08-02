"Во время войны власти забыли о теневом бизнесе": как предприниматели отреагировали на предложенные властями пути наполнения госбюджета

Delo.ua опросил бизнес из разных отраслей, инвесторов, ассоциации касательно предложенной модели повышения налогов и о результатах переговоров Совета предпринимателей с представителями правительства по этому поводу. Что они говорят о повышении налогов во время войны, читайте в материале.

В среду, 31 июля 2024 года, представители крупного бизнеса провели переговоры с Главой Офиса президента Андреем Ермаком, премьер-министром Денисом Шмыгалем, первым вице-премьером Юлией Свириденко, министром финансов Сергеем Марченко, министром обороны Рустемом Умеровым и главой налогового комитета парламента Даниилом Гетманцевым о повышении налогов, анонсированном властями.

Напомним, что ранее был зарегистрирован законопроект №11416, которым предусматривается повышение налогов для бизнеса. В правительстве отмечают, что сейчас необходимо найти дополнительные 500 млрд грн для обеспечения критически важных потребностей страны. Основными же источниками финансирования остаются налоги и внутренние заимствования.

По словам соучредителя monobank Олега Гороховского, переговоры продолжались 2,5 часа, ведь бизнес пытался глубже понять, использовал ли Кабмин все возможности для оптимизации бюджетных расходов и увеличения доходов. Он добавил, что бизнес выдвинул несколько предложений и тезисов, в частности опасений, что увеличение налогов приведет к тенизации экономики и уничтожению МСБ. Кроме того, подобное решение будет иметь краткосрочный эффект, а налогов будет собираться меньше, чем сейчас.

В ходе переговоров представители Правительства и Минобороны со своей стороны объяснили критическую потребность увеличить военные расходы уже в этом году. Однако предпринимателям не удалось убедить власти, что предложенная модель повышения налогов может иметь негативные последствия для бизнеса и экономики. Поэтому на следующей неделе в профильном комитете бизнес и власти продолжат консультации.

Почему бизнес обеспокоен

Бизнес выступает против решения властей повысить налоги, подчеркивая наличие других способов пополнения бюджета. К примеру, властям следует сосредоточить свои усилия на детенизации экономики. Delo.ua опросил предпринимателей, инвесторов и представителей ассоциаций по увеличению налогов, чтобы узнать, как решение власти повлияет на бизнес и есть ли другие пути наполнения госбюджета.

Президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак:

"Во время войны бюджет Украины пополняется из таких внутренних источников, как налоги, пошлины, продажа ОВГЗ и т.д. Также есть и внешние доходы — гранты, финансовая помощь, кредиты и др. Но хотя помощь от иностранных партнеров поступает в бюджет Украины, они имеют определенные условия: эти деньги могут тратиться только на невоенные нужды — зарплаты, пенсии, содержание правительства и т.д.

Относительно цифр. В настоящее время военные расходы в бюджете Украины составляют около 50%. В 2024 году стало ясно, что внутренних доходов для покрытия задач обороны недостаточно. Как повысить уровень внутренних доходов, если дыра в военном бюджете составляет около 500 млрд грн? Правительство планирует продать больше ОВГЗ, этот инструмент покроет треть бюджетной дыры. Еще две трети можно закрыть за счет увеличения налоговой базы.

Власти уже озвучили возможные варианты повышения налогов в Украине. В настоящее время правительство проводит консультации с экспертами, представителями бизнеса, чтобы найти компромиссные решения по закрытию бюджетной дыры. Я присутствовал на одной из таких встреч на этой неделе, где Министр финансов Сергей Марченко и его заместители обсуждали текущие проблемы бюджета с макроэкономистами.

В общем, было еще много идей и предложений. В Минфине все мнения записывали, обсуждали. Могу сказать, что бизнес считает такой ряд переговоров с правительством запоздалым, ведь консультации нужно было провести еще до публикации налоговых инициатив. Тогда быстрее можно было бы найти оптимальный компромисс по возможностям увеличения внутренних доходов украинского бюджета."

Как отметил Козак, предложение повысить военный сбор с 1,5 до 5%. Бизнес отрицательно относится к этой идее. Дело в том, что большая часть экономики находится в серой зоне, где люди получают зарплаты в конвертах и почти не платят налоги. Так что в условиях увеличения налоговой базы белые компании не смогут конкурировать с серым бизнесом. Малый и средний бизнес может закрыться, а кто-то из выживших будет вынужден уходить в тень.

Идея увеличить налог с оборота на 1%. Это так называемый военный налог с оборота. Он очень вреден для экономики, потому что крупные компании, дистрибьюторы, оптовики имеют условную цену в 1,5-2%. Так что если с оборота они будут платить 1% налога, тогда их бизнес станет убыточным и обанкротится. И вообще в современном развитом мире нет налога на оборот, есть только налог на добавленную стоимость или налог с продаж.



Увеличение налогов никто не любит. Но в современных условиях это неотвратимо. Полагаю, что лучше поднять на несколько процентов НДС. Причем это решение должно длиться определенный срок до выполнения заранее определенных условий, но не быть пожизненным. Есть контраргумент, что такое повышение отразится на населении, особенно пенсионерам, поскольку этот налог заложен в стоимость всех товаров и услуг. Но я считаю, что НДС – справедливый налог, ведь люди все равно потребляют определенное количество продуктов и ресурсов и не будут существенно уменьшать потребление, а налог все равно будет поступать в бюджет. В то же время, негативное влияние на компании, сотрудников, экономику будет существенно больше, чем повышение других видов налогов. Повышение разных видов налогов: (Приховати)

Исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук:

"18 июля Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона №11416 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения".

Законопроектом предложено внести изменения в Налоговый кодекс – предполагается повышение ставки военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Кодекса. Таким решением изменяются правила налогообложения резидентов Дія Сіті: 5% военного сбора для штатных работников и для гиг-контракторов.

По мнению Ассоциации IT Ukraine, новая норма нарушает законодательные обязательства государства не изменять режим Дія. Сіті в течение 25 лет. Для ИТ-индустрии, имеющей экспортное направление, такое непредсказуемое изменение приведет к ухудшению инвестиционного климата и недоверию инвесторов. И это еще один вызов в дополнение к высоким рискам сотрудничества с Украиной международных партнеров из-за войны и сложности заключения новых контрактов и удержания талантов.

Ранее Нацбанк объявил, что за первое полугодие 2024 года IT-экспорт Украины сократился на 5% — до $3,21 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С принятием ЗП №11416 тренд на ухудшение ситуации в ИТ-индустрии значительно усиливается. ИТ-индустрия, которая создавалась без участия властной базы, сегодня формирует положительную репутацию сильной успешной страны на международном уровне, наполняет бюджет страны и является топовой экспортной индустрией государства.

Очевидно, что ИТ-компании могут быть географически более глобальными, но выбирают работать в Украине и платить налоги на дому, развивая благодаря технологиям другие отрасли страны. Мы понимаем особую необходимость наполнения бюджета Украины в это сложное время и работаем над этим, увеличивая из года в год налоговые вычеты ИТ-индустрии. Впрочем, призываем власть и, в частности, Верховную Раду Украины, к публичному открытому обсуждению любых изменений, которые становятся опасным сигналом для инвесторов и ИТ-бизнеса."

СEO и соучредитель украинской компании по автоматизации заведений Poster Родион Ерошек:

"Я считаю, что налоги нужно поднимать на время войны. Но соглашаюсь с мнениями, которые сейчас раздаются и от других предпринимателей:

кроме поднятия налогов, нужно пересматривать и оптимизировать бюджетные расходы, а также выводить отдельные категории бизнесов из тени (например, магазины электроники, дробление торговых сетей на большое количество ФОП и неуплата НДС);

если поднимать налоги, то таким образом, чтобы не усложнять их администрирование. ФОП вместо того, чтобы добавить военный сбор, поднять ставку единого налога. ООО не прибавлять одновременно и налог с оборота и с прибыли – это абсурд. Лучше поднять налог на прибыль или поднять НДС;

Сейчас смотрится нечестно, что белый бизнес платит налоги и будет платить больше, а огромными категориями тени не занимаются. Это может привести к тому, что некоторые бизнесы, которые сейчас работают в белую, примут решение переводить в тень часть своих операций. Плюс, думаю, что с поднятием налогов было бы круто дать возможность списывать какую-то часть налогов на благотворительные взносы в фонды, которые занимаются обеспечением ВСУ, они сделают это эффективнее и без коррупционных рисков."

Председатель правления Unex Bank Иван Свитек:

"Я полностью разделяю большую часть позиций, которую выражают как отдельные предприниматели, так и отраслевые объединения и эксперты. Основная проблема не в самих налогах — очевидно, что воюющая страна должна искать способы наполнять бюджет, минимизировать зависимость от помощи партнеров. Стратегически альтернативы этому пути нет. Однако предложенные варианты далеки от принципов справедливости и, скорее всего, не принесут ожидаемого результата.

Теневой сегмент экономики не просто лишен дополнительных налогов, но и получает мощный стимул для развития. В результате мы можем увидеть дополнительную тенизацию. В этом контексте повышение ставки НДС выглядит гораздо более справедливым подходом, поскольку в таком случае все граждане страны будут нести солидарную налоговую нагрузку. Я понимаю, что это будет болезненным для беднейших слоев населения – НДС не позволит сегментировать налоговую нагрузку. Но и в предложенном варианте распределение очень условно. И, конечно, я разделяю мнение, что, прежде всего, искать дополнительные источники наполнения бюджета следует в "тени". Борьбе с коррупцией, повышении эффективности администрирования существующих налогов."

Country Manager Admitad Украина Феодосий Коваленко:

"Если говорить о сегменте performance маркетинга, в котором работает наша компания, то эта сфера всегда была достаточно теневой. Очень мало компаний реально платят все налоги. Мы как часть международного бизнеса всегда платили и продолжим платить все налоги, потому что работа "в белую" — это главный принцип введения бизнеса в любой европейской стране. Хотя, конечно, это приведет к дополнительной финансовой нагрузке.

На мой взгляд, сегодня важно направить усилия на детенизацию экономики, в частности на борьбу со схемой оптимизации налогов из-за умножения компанией большого количества ФОП, зарплат в конвертах и т.д. Именно это искажает конкуренцию не в пользу честного и ответственного бизнеса. В то время как путь подавления белого бизнеса, к сожалению, очень недальновидная стратегия."

Основатель группы компаний "Прайм", владелец сети АЗС Дмитрий Леушкин:

Бизнесу сейчас очень тяжело с таким подходом государства. Нам выкручивают руки. Например, инициатива авансом брать налоги с заправок, исходя из количества резервуаров, вообще бессмысленна. Я понимаю, что деньги нужны, но государство собирает их очень криво и неправильно.

Если собирать налоги, то изо всех равномерно. А когда оставляют возможности, чтобы кто-то оказался "умнее", это очень большая проблема. Если государству нужны деньги на войну, нужно повышать акциз, который платят все. А если повышают налоги, исходя из количества резервуаров, то кто-то заварит резервуары, а кто-то их не покажет. У кого высокий объем реализации на АЗС, у кого нет. В результате бизнес оказывается в неравном положении. И таким образом, государство плодит коррупцию.

Поэтому эффективность таких мер резко снижается. Они хотели собрать гривну, а соберут 50 копеек, остальные 50 копеек уйдут в тень. У нашей власти такой подход типичен и совершенно нелогичен. Если увеличивать, то увеличивать для всех. Акциз вот повысили – и мы никуда не денемся. Создание таких лазейок является поводом для коррупции.

Можно привести ряд примеров. Когда делают хорошие условия для ФОП, а закручивают гайки предприятиям, это прямая подсказка бизнеса переходить на модель ФОП. Или когда не трогают крупных игроков рынка и не дают продохнуть мелким. У нас нет четкой и выверенной политики, как правильно "ощипывать гусей". Выходит, одних ощипывают налысо, а других лишь немного. Это основная проблема. Если говорить о том, как поддержать бизнес, то всех нужно ставить в равные условия.

Владелец компании GT Group Владислав Колодяжный:

"Нас туда не звали (речь идет о встрече бизнеса с представителями власти, которая состоялась 31 июля, — Ред.). Это была не глобальная дискуссия, а закрытая встреча с крупным бизнесом. Я вообще скептически отношусь к такому формату. Там обсуждают противоположные тезисы: с одной стороны, повышение налогов, с другой – уменьшение расходов, а также решение проблем с таможней и акцизами.

Я не думаю, что можно найти общий язык с этой командой в краткосрочной перспективе. Хотя были приняты определенные декларации, я не ожидаю значительных изменений. Мы достаточно пессимистично относимся к ситуации с налоговым давлением на бизнес и считаем, что нужно просто переждать. Других вариантов я не вижу."

Украинский союз промышленников и предпринимателей

"Представленный Кабинетом Министров Украины законопроект №11416 по особенностям налогообложения на период действия военного положения вызвал волну дискуссий в экспертной и деловой среде, ведь он не учитывает тяжелые условия, в которых и так находятся предприниматели.

Полномасштабная война РФ против Украины и связанные с этим проблемы с энергетикой, логистикой, доступом к финансовым ресурсам (уже хроническая болезненная точка) привели к падению уровня деловой активности. По официальным данным, соответствующий индекс составляет 43,6 балла, что является самым низким показателем за последние 3 года. В первой половине 2024 года закрылось 90 тыс. ФОП – на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, ужесточились налоговые проверки, признание предприятий рисковыми, из-за чего бизнес теряет клиентов, рынок и заказ. В июне 2024 года количество налогоплательщиков, признанных рисковыми, возросло до 32 тыс. (13% от общего количества плательщиков НДС).

Все эти вопросы были рассмотрены в Антикризисном штабе устойчивости экономики в условиях военного положения, инициированном УСПП с участием представителей Верховной Рады, Правительства, ГНС Украины, бизнес-омбудсмен Украины Романа Ващука, отраслевых ассоциаций, представителей крупного и малого бизнеса, профсоюзов. Интегральным выводом участников заседания есть необходимость сбалансированного, технико-экономически обоснованного подхода к теме повышения налогов и обязательных консультаций с бизнесом.

Таких консультаций не хватало и не хватает. Законопроект не обсуждался с представителями УСПП. В то же время в деловой союз обращаются десятки предприятий, в том числе оборонного сектора, энергетики (крупнейшие производители электроэнергии из ВИЭ), аграрии, ФОПы и т.п., которые имеют существенные проблемы с блокированием налоговых накладных, безосновательным включением в список рисковых предприятий и т.д. .

Наибольшей проблемой законопроекта является не просто увеличение налогов, а введение по сути нового налога с оборота – а это дополнительная база, ставка налогообложения, администрирование. 1% нового налога на второй-третьей цепочке превращается в 2-3%. Никто из авторов законопроекта не производил расчеты, как это повлияет на бизнес и экономику.

Усложняется администрирование налогов и сборов, которые и так сложны. Также на фоне блокирования налоговых накладных это приведет к негативным последствиям. Проект предлагает увеличивать налоговые поступления не за счет экономического роста, а за счет увеличения административного давления на бизнес. В 2020 году было 278 тыс. плательщиков НДС, сейчас – 244 тыс. Чем жестче будет администрирование, чем больше будут увеличивать налоговую нагрузку в условиях войны – тем меньше бизнеса будет продолжать свою деятельность.

Тем не менее бизнес готов рассмотреть вариант некоторого разумного повышения налоговой нагрузки, чтобы помочь государству снизить дефицит бюджета и направить больше средств на оборону. Проблемой являются методы внедрения таких новых налогов, сложности с администрированием, необоснованные проверки или признание предприятий, которые исправно платят налоги, рискованными по пустячным поводам.

В настоящее время УСПП ведет постоянные рабочие коммуникации по кейсам из ГНС Украины, руководители ключевых департаментов которой также присоединились к заседанию. Антикризисный штаб готовит обращение в Верховную Раду о недопустимости принятия законопроекта №11416 в текущей редакции и призывом организации открытых консультаций и обсуждений с бизнес-ассоциациями.

Относительно вопроса о возможности пополнения бюджета – безусловно, на начальном этапе налоговики соберут больше. Но кумулятивный эффект таких "новаций" может со временем развернуться в противоположную сторону — сторону тенизации экономики, закрытие бизнесов, а значит значительно меньше поступлений в госбюджет. В произведенных Минфином расчетах отсутствует влияние инициированных изменений на уплату и начисление налога на прибыль, который только за счет увеличения расходов на военный сбор в размере 1% доходов будет уменьшаться минимум на 25 млрд. грн. в год. Учитывая это, общий эффект от этого налога без учета других факторов будет, как минимум, на 33 млрд. грн. ниже ожидаемого.

Стоит отметить, что бизнес стабильно перевыполняет налоговые планы, и эти средства, запланированные по новому налогообложению — меньше объемов перевыполнения. Как пишет Economic Outlook, динамика перевыполнения бюджета-2024 по результатам полугодия – 31% (Счетная палата представляет цифру 18,8%). Имеет ли смысл уничтожать такую динамику – ответ очевиден.

Стране нужны программы развития для ключевых отраслей экономики — переработки в АПК, химпрома, строительного, горно-металлургического комплекса и т.п., адресная фискальная политика в отношении предприятий на прифронтовых территориях, которые, несмотря на опасность и обстрелы, работают и удерживают штаты. Украина теряет десятки миллиардов долларов из-за того, что заводы простаивают, а есть засилье импорта (в химпроме 80-90%). Месторождения полезных ископаемых не разрабатываются (литий, калий, титановая руда), хотя мировые потребности растут, нет стратегии экономического развития, основанного на наших преимуществах.

Следует ввести ряд государственных программ для поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе расширить кредитование, предоставить налоговые стимулы на модернизацию или расширение производства. Также важны инвестиции в образование и переобучение, чтобы обеспечить бизнес квалифицированными кадрами даже в таких сложных условиях."