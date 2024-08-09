В Украине остановлено все нелегальное производство табака — Гетманцев

Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с налоговой службой приостановило работу всех нелегальных производителей табака. На сегодняшний день все предприятия, отказавшиеся сотрудничать со следствием, прекратили свою деятельность.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

По его словам, на предприятиях, где были завершены экспертизы, лицензии на производство аннулированы, а оборудование, которое использовалось для нелегального производства, было демонтировано. Состоялись обыски на ряде предприятий, в частности, в ООО "Табако дом" в Киеве, где были изъяты две производственные линии, продукция и сырье. Лицензия на производство была отозвана.

Подобные действия были проведены и на других предприятиях, в частности, в ООО "Империал табак" в Любашевке и ООО "Орион табако" в Одессе. Обе компании потеряли лицензии, а их оборудование было конфисковано.

"Отдельно остановились на крупнейшем производителе из Львовской области. Из 17 линий к экспертизе допущено только 6. Обыски продолжаются. Лицензия не аннулирована, потому что завершила действие. Во время обысков теневики устроили несколько провокаций. По каждому факту продолжается следствие", — отметил Гетманцев.

Он добавил, что благодаря этим мерам нелегальное производство табака в Украине уже четыре месяца подряд находится под полным контролем, что существенно повлияло на увеличение акцизных поступлений. В июне-июле 2024 года акцизные платежи выросли на 4,6 млрд грн, что составляет прирост на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, как отмечает Гетманцев, борьба с нелегальным рынком табака еще не завершена. Дальнейший успех зависит от совместных действий всех вовлеченных в этот процесс сторон. Хотя позитивные изменения уже ощутимы, перед украинскими правоохранительными органами остается важная задача полностью уничтожить теневой сектор в этой области.

Украина цифровизирует табачную отрасль

Госпродслужба совместно с Минцифры и Минздрава приступили к цифровизации производства и импорта табачных изделий в Украину. 18 июня состоялось первое заседание рабочей группы по созданию проекта "еТютюн".

Портал "еТютюн" обеспечит прозрачность обращения табачных изделий, позволит государству контролировать их качество, иметь четкий перечень производителей и импортеров табачных изделий в Украине и бороться с "черным рынком".

Портал заработает в феврале 2025 года, а к 1 февраля изготовители должны внести данные в базу. Украинская система будет синхронизирована с аналогичной в ЕС.

Из-за теневой торговли бюджет потерял 42,5 млрд грн

Теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета в размере 42,5 млрд грн (свыше 1 млрд. долл. США) в 2022/23 годах,

"Потери Государственного бюджета от нелегальных рынков в разных секторах экономики огромны. Только теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета в размере 42,5 млрд грн (свыше 1 млрд долл. США) в 2022/23 годах. На эти средства можно было бы приобрести тридцать истребителей F-16, критически необходимые для защиты неба над Украиной", — говорится в сообщении Американской торговой палаты в Украине.

Напомним, в середине мая детективы БЭБ провели 24 одновременных обыска на производствах и складских помещениях четырех производителей сигарет, которые подозреваются в незаконном изготовлении табачной продукции и их дальнейшей реализации в Украине и странах ЕС. Среди них – на Винниковской табачной фабрике.

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