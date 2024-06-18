Украина цифровизирует табачную отрасль: стартовал проект "еТютюн"

Госпродслужба совместно с Минцифры и Минздрава приступили к цифровизации производства и импорта табачных изделий в Украину. 18 июня состоялось первое заседание рабочей группы по созданию проекта "еТютюн".

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Об этом сообщает Правительственный портал.

Новый проект предусматривает запуск специального портала, на котором производители и импортеры будут подавать данные об ингредиентах табачных изделий и их выбросах. Потребители будут иметь доступ к этой открытой информации.

В правительстве считают, что портал "еТютюн" обеспечит прозрачность обращения табачных изделий, позволит государству контролировать их качество, иметь четкий перечень производителей и импортеров табачных изделий в Украину и бороться с "черным рынком".

"Данные об ингредиентах табачных изделий, не являющиеся конфиденциальными, Госпродпотребслужбой будут опубликованы на Портале. Это позволит людям выбирать, что именно потреблять, и потреблять ли вообще", – подчеркнул глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Инициатива реализуется в рамках проекта USAID и UK aid "Поддержка цифровой трансформации" с участием Фонда "Восточная Европа". Ее целью является выполнение закона о защите от вредного влияния табака и приближение европейских норм.

Согласно сообщению, "еТютюн" заработает в феврале 2025 года, а к 1 февраля производители должны внести данные в базу. Украинская система будет синхронизирована с аналогичной в ЕС.

Отмечается, что представители отрасли поддерживают проект, но отмечают потребность достаточных переходных периодов для адаптации, ознакомления и налаживания производительного пользования этой системой. В целом, цифровизация даст государству механизм контроля и будет способствовать выведению нелегальной продукции с рынка.

Из-за теневой торговли бюджет потерял 42,5 млрд грн

Теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета в размере 42,5 млрд грн (свыше 1 млрд. долл. США) в 2022/23 годах,

"Потери Государственного бюджета от нелегальных рынков в разных секторах экономики огромны. Только теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета в размере 42,5 млрд грн (свыше 1 млрд долл. США) в 2022/23 годах. На эти средства можно было бы приобрести тридцать истребителей F-16, критически необходимые для защиты неба над Украиной", - говорится в сообщении Американской торговой палаты в Украине.

Как отмечалось со ссылкой на исследование "Кантар Украина", по состоянию на первый квартал 2024 г. общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине хоть и снизился до 19,1% (против 25,7% в конце 2023 года), но все же остается чрезвычайно высоким. Годовые потери бюджета оцениваются в 24 млрд грн. Объем теневого рынка сигарет в Украине составляет 7 млрд штук.

Напомним, в середине мая детективы БЭБ провели 24 одновременных обыска на производствах и складских помещениях четырех производителей сигарет, которые подозреваются в незаконном изготовлении табачной продукции и их дальнейшей реализации в Украине и странах ЕС. Среди них – на Винниковской табачной фабрике.

Источник фото: ua.depositphotos.com