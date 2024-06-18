Україна цифровізує тютюнову галузь: стартував проєкт "еТютюн"

Держпродспоживслужба спільно з Мінцифри та МОЗ розпочали цифровізацію виробництва й імпорту тютюнових виробів в Україні. 18 червня відбулося перше засідання робочої групи зі створення проєкту "еТютюн".

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Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що новий проєкт передбачає запуск спеціального порталу, на якому виробники та імпортери подаватимуть дані про інгредієнти тютюнових виробів та їхні викиди. Споживачі ж матимуть доступ до цієї відкритої інформації.

В уряді вважають, що портал "еТютюн" забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів, дозволить державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні і боротися з "чорним ринком".

"Дані про інгредієнти тютюнових виробів, що не є конфіденційними, Держпродспоживслужбою будуть опубліковані на Порталі. Це дозволить людям обирати, що саме споживати, і чи споживати взагалі", – підкреслив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Ініціатива реалізується в рамках проєкту USAID та UK aid "Підтримка цифрової трансформації" за участі Фонду Східна Європа. Її метою є виконання закону про захист від шкідливого впливу тютюну та наближення до європейських норм.

Згідно з повідомленням, "еТютюн" запрацює в лютому 2025 року, а до 1 лютого виробники мають внести дані до бази. Українська система буде синхронізована з аналогічною в ЄС.

Зазначається, що представники галузі підтримують проєкт, але наголошують на потребі достатніх перехідних періодів для адаптації, ознайомлення та налагодження продуктивного користування цією системою. Загалом цифровізація дасть державі механізм контролю та сприятиме виведенню нелегальної продукції з ринку.

Через тіньову торгівлі бюджет втратив 42,5 млрд грн

Тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд грн (понад 1 млрд. дол. США) у 2022/23 роках,

"Втрати Державного бюджету від нелегальних ринків у різних секторах економіки є величезними. Лише тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд грн (понад 1 млрд дол. США) у 2022/23 роках. На ці кошти можна було б придбати тридцять винищувачів F-16, критично необхідних для захисту неба над Україною", - йдеться у повідомленні Американської торговельної палати в Україні.

Як зазначалося з посиланням на дослідження "Кантар Україна", станом на перший квартал 2024 загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні хоч і знизився до 19,1% (проти 25,7% наприкінці 2023 року), але все ж залишається надзвичайно високим. Річні втрати бюджету оцінюються в 24 млрд грн.Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить 7 млрд штук.

нагадаємо, в середині травня детективи БЕБ провели 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції та їх подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС. Серед них – на Винниківській тютюновій фабриці.

Джерело фото: ua.depositphotos.com