Скинути пута: що гальмує розвиток легального тютюнового ринку та хто його має врятувати

Визначальними трендами українського ринку тютюнової продукції стали падіння обсягів виробництва і зростання масштабів нелегального обігу. Ці процеси можуть призвести до втрати провідних позицій галузі у вітчизняній економіці та до регресу тютюнового бізнесу в Україні.

Тренди та наслідки

Провідні гравці ринку впродовж декількох останніх років констатують скорочення обсягів виробництва тютюнових виробів в Україні. Однак якщо раніше темпи згасання були помірними й становили приблизно 5-10% щороку, то у 2022-му стався потужний обвал виробництва. До перехідних негативних чинників додалися ще й воєнні, внаслідок чого виробництво скоротилося наполовину. У порівнянні з останнім мирним роком падіння пришвидшилося у п’ять разів. У 2022 році тютюнові компанії, за їхніми власними оцінками, разом виготовили приблизно 29-30 млрд сигарет, що на 50% менше показника 2021 року.

«У 2022 році ситуація на тютюновому ринку України суттєво погіршилася через війну та її економічні наслідки. Ми бачимо загальне падіння внутрішнього виробництва у галузі майже на 50%», — наголошує Михайло Поляков, заступник генерального директора з корпоративних питань компанії Філіп Морріс Україна.

Якщо раніше темпи згасання були помірними і становили приблизно 5-10% щороку, то у 2022-му стався потужний обвал виробництва

«Через широкомасштабну агресію РФ вітчизняне виробництво сигарет, до якого входить і експортна продукція, впало на 48% порівняно з 2021 роком», — кажуть у «BAT Україна». Подібним чином оцінює ситуацію також асоціація «Укртютюн». За її інформацією, падіння виробництва упродовж року сягнуло 52%.

Виробничі проблеми зумовили аномальне зростання імпорту продукції. У грошовому обчисленні обсяги імпорту у 2022 році збільшилися утричі, а в натуральному — уп’ятеро. За рік імпортери завезли в Україну 6,3 тис. т сигарет на $98,6 млн, повідомляє Держмитслужба.

Загалом обсяг реалізації сигарет в Україні минулого року становив приблизно 40 млрд штук, що на 22% менше від рівня 2021 року, кажуть у «ВАТ Україна». Легальний ринок тютюнових виробів в Україні у 2022-му зменшився на 19% порівняно з попереднім роком, вважають у «Імперіал Тобако» в Україні.

«Основними чинниками скорочення обсягів ринку є зростання частки нелегальної торгівлі, перехід курців традиційних виробів на системи для нагрівання тютюну, а також наслідки військової агресії Росії», — каже Юлія Завалішина, директорка з корпоративних та юридичних питань «Імперіал Тобако» в Україні.

За результатами 2022 року тютюнова галузь забезпечила роботою 50 тис. працівників та сплатила 85 млрд грн податків, що становить приблизно 9% від доходів державного бюджету, підрахували в «Укртютюн». При цьому тютюнова частка у загальних акцизних надходженнях від усіх підакцизних товарів сягнула 55%.

Учасники ринку запевняють, що тютюнова галузь ще залишається одним із основних джерел фінансування потреб держави та валютних надходжень до економіки України й має потенціал до збільшення свого внеску у відновлення та розвиток вітчизняної економіки.

Тютюнова галузь ще залишається одним із основних джерел фінансування потреб держави та валютних надходжень до економіки України

Варто наголосити, що провідним тютюновим компаніям гостроту виробничих проблем протягом другої половини 2022-го та початку 2023-го певною мірою вдалося зменшити. Вони шукають виробничі потужності подалі від фронту, вибудовують нові логістичні ланцюжки. З’являються передумови уповільнення падіння виробництва, щоправда, за нейтралізації іншого негативного тренду — розквіту нелегального сегменту ринку.

Виробники вже третій рік стурбовані активізацією нелегалів на тютюновому ринку України. Проте якщо до 2020 року розміри «чорно-сірого» сегменту не перевищували 7% від загального обсягу ринку, то у 2021-му вони швидко збільшилися до 17%, а у 2022-му розширилися до 20%.

Рівень нелегальної продукції на ринку сигарет зростає. За результатами дослідження компанії Kantar Ukraine, у 2022 році він досяг 19,9% проти 16,9% роком раніше, розповідає експертка компанії Тетяна Свердлик.

Масштаби нелегальної торгівлі тютюновою продукцією вражають. Для перевезення всіх нелегальних сигарет, реалізованих торік в Україні, знадобилось би 784 фури з причепами, колона таких фур з нелегальним вантажем простягнулась би на понад 15 км, підрахували у Філіп Морріс Україна.

Масштаби нелегальної торгівлі тютюновою продукцією вражають

Війна, інфляція, високі податки в галузі та зубожіння громадян пришвидшують тінізацію тютюнового ринку. Сьогодні вже кожна п’ята пачка сигарет нелегальна. З кожної такої пачки державний бюджет у 2022 році недоотримав майже 50 грн (а у 2023-му недоотримує 55-59 грн).

Для перевезення всіх нелегальних сигарет, реалізованих торік в Україні, знадобилось би 784 фури з причепами, колона таких фур з нелегальним вантажем простягнулась би на понад 15 км

За рік скарбниця країни втратила понад 19 млрд грн, підрахували експерти. Державний бюджет недоотримав 19,1 млрд грн у 2022 році через нелегальну торгівлю тютюновими виробами, уточнює Тетяна Свердлик. Втрати бюджету, попри зменшення обсягу ринку у натуральному обчисленні, суттєво зросли через подорожчання продукції, пояснює експертка.

Втрачені мільярдні кошти могли б відчутно покращити фінансування Сил оборони України та зберегти життя багатьох захисників країни. Тіньовий тютюновий бізнес супроводжується свідомим розкраданням державної скарбниці, що у воєнний час слід розцінювати як цинічне мародерство.

Тіньовий бізнес також з’їдає суттєву частку легальної продукції на тютюновому ринку. А це призводить до скорочення обсягів легального виробництва, кількості робочих місць на підприємствах та податкових надходжень, нарікають міжнародні компанії.

Нелегальна торгівля тютюновою продукцією також становить небезпеку для здоров’я українців. Адже сигарети не проходять санітарно-гігієнічних перевірок і можуть не відповідати вимогам законодавства щодо безпечності продукції.

Негативно впливає чорний тютюновий ринок і на міжнародний імідж України. Надприбутки тіньових суб’єктів підживлюють організовану злочинність, корупцію в державі й ставить під загрозу перспективи євроінтеграції України.

Шляхи боротьби за чистоту ринку

Одним із дієвих напрямів боротьби з нелегальним ринком є планомірне спрямування зусиль проти нього широкого фронту правоохоронних органів в Україні, насамперед тих із них, що мають повноваження для боротьби з нелегальною торгівлею — Бюро економічної безпеки, Національної поліції, СБУ та Генеральної прокуратури. Для ефективної роботи цих та інших правоохоронних і податкових органів має бути єдиний координаційний центр для налагодження їхньої взаємодії.

Сприяти ефективній роботі правоохоронців з нелегалами має також посилення парламентського контролю за процесами на ринку, зокрема з боку Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України. Тим паче що жодних перешкод для припинення злочинів та повернення у бюджет коштів тютюновими мародерами немає, потрібна нормальна робота правоохоронців, каже голова цього Комітету Данило Гетманцев.

Про спроможність правоохоронців суттєво покращити ситуацію на ринку тютюнових виробів свідчать результати активізації діяльності відповідних органів у другій половині 2022 року. «Український досвід 2019 та 2022 років показує, що ефективна боротьба з нелегальним тютюновим ринком можлива саме за об’єднанні зусиль податкової та правоохоронних органів із публічним парламентським наглядом та за наявності політичної волі», — кажуть в «Імперіал Тобако» в Україні.

«У серпні рівень нелегальної торгівлі сягав 22%, а у листопаді він знизився на 4 в. п. Це стало можливим завдяки припиненню роботи великих виробників, які прикривалися офіційними ліцензіями, виробляючи здебільшого контрафактну продукцію та продукцію без марок акцизного податку або з підробленими марками», — пояснюють представники «ВАТ Україна».

Були позбавлені ліцензій три виробники у Дніпропетровській та Одеській областях, а також у Києві, які випускали безакцизну продукцію під прикриттям легальних виробництв, додають в «Імперіал Тобако» в Україні.

Виробники певні, що масштаби нелегального ринку поточного року неодмінно зменшаться, якщо правоохоронці продовжать ефективно виявляти та закривати нелегальні виробництва. Тим паче що, за деякими оцінками, натепер понад 90% нелегальної тютюнової продукції на українському ринку виробляють саме в Україні. Контрабанда з-за кордону фактично зникла, адже порти на півдні заблоковані, а кордони на півночі закриті. До речі, майже половину нелегальних сигарет, за джерелами «ТОП-100. Рейтинги найбільших», виготовляють у підпільних цехах і майже стільки ж на підприємствах, які мають ліцензії на виробництво. А щоби замаскувати таку продукцію, несумлінні виробники маркують її як виготовлену для магазинів Duty Free.

Частка псевдо-DutyFree сигарет на українському ринку сягає понад 11%. Нелегали мали сплатити за них таку суму податків, якої вистачило би, приміром, на закупівлю щонайменше 50 «Байрактарів». Щоб суттєво скоротити нелегальний ринок, насамперед необхідно встановити походження сигарет з маркуванням Duty Free та позбавити ліцензій виробників, які продовжують випускати контрафакт або безакцизну продукцію, пропонують в «Імперіал Тобакко» в Україні.

Частка псевдо-DutyFree сигарет на українському ринку сягає понад 11%. Нелегали мали сплатити за них таку суму податків, якої вистачило би, приміром, на закупівлю щонайменше 50 «Байрактарів».

Протидія нелегальній торгівлі має відбуватися не лишу у сфері виробництва, й по всьому ланцюгу обігу тютюнових виробів, разом з постачанням та реалізацією нелегальних сигарет, наголошують легальні виробники.

Поки що правоохоронні органи приділяють недостатньо уваги торгівлі через магазини, кіоски та інтернет. Потрібно враховувати, що незаконна торгівля переформатувалася. По-перше, вона масово перемістилася з нестаціонарних місць торгівлі та стихійних ринків до великих кіосків, розташованих у людних громадських місцях. І по-друге, активізувалась онлайн-торгівля тютюновими виробами. Тому для зниження рівня нелегальної торгівлі Філіп Морріс Україна радить систематично перевіряти роботу пунктів продажів і блокувати спроби продажу через вебсайти та групи у соцмережах і месенджерах.

За планування заходів щодо боротьби з нелегальною торгівлею варто брати до уваги, що частка нелегальних продажів сигарет через кіоски зросла у 2022 році на 4 в. п. — до 35%, і кіоски тепер, за дослідженням Kantar, стали основним каналом дистрибуції нелегальних сигарет.

«Проблему існування нелегального ринку тютюнових виробів в Україні потрібно вирішувати через виявлення та закриття нелегальних підприємств та точок продажу, адже одна з головних причин цього явища полягає у безкарності порушників закону», — наголошує Юлія Завалішина з «Імперіал Тобакко» в Україні.

Влада під час підготовки майбутніх оновлень Податкового кодексу зондує настрої бізнес-спільноти щодо запровадження нових інструментів, як їй здається, боротьби з нелегальним ринком. Зокрема, тривають дискусії щодо запровадження електронного акцизу та заборони продажу підакцизних товарів (зокрема тютюнових виробів) за готівку. Однак провідні учасники ринку не підтримують ці нововведення і позитивного ефекту від їх запровадження на масштаби нелегального обігу тютюнової продукції в Україні не бачать.

«Ми вважаємо впровадження електронної акцизної марки суперечливою ініціативою. Замість вирішення проблеми існування нелегальної торгівлі тютюновими виробами вона, навпаки, дасть цьому явищу додаткові можливості для розвитку, а легальним виробникам і ритейлерам створить низку суттєвих труднощів і перешкод для роботи», — каже Юлія Завалішина.

«У ЄС є подібна система, проте вона не пов’язана зі сплатою акцизного податку, а призначена лише для відстежування руху продукції. Ми підтримуємо запровадження електронної системи, подібної до європейської, але вважаємо, що це питання необхідно ретельно та без поспіху проаналізувати. Можна говорити про її впровадження лише з 2026 року та за умови припинення воєнного стану в країні», — вважають у «ВАТ Україна».

«Чи вплине потенційна заборона продажу за готівку підакцизної продукції на нелегальний ринок тютюну — відкрите питання. Треба вивчати відповідний міжнародний досвід. Але такі зміни будуть безпосередньо впливати на права споживачів та їхні звички, а також несуть додаткові ризики для легального бізнесу. Треба оцінити можливі наслідки, щоб ухвалити зважене та дієве рішення. Наша компанія готова долучитися до такого фахового діалогу», — пропонує Михайло Поляков з Філіп Морріс.

«Ініціатива щодо заборони готівкових розрахунків під час продажу підакцизних товарів, по-перше, обмежує права споживачів на вибір форми розрахунків. По-друге, збільшує потенціал для зростання нелегального продажу — продавці, які не поважають закон, не будуть дотримуватися нових вимог. І по-третє, це штучне обмеження на ринку, яке заборонено антимонопольним законодавством», — пояснює директорка «Імперіал Тобакко» в Україні.

В умовах війни нереально повністю відмовитися від продажу тютюнових виробів за готівку, оскільки через атаки на об’єкти інфраструктури електрика та зв’язок не завжди доступні, додають у «ВАТ Україна».

ГАЛУЗЕВІ ЛІДЕРИ

«ВАТ Україна» — перше підприємство з іноземними інвестиціями у тютюновій галузі України, засноване на базі Прилуцької тютюнової фабрики. Загальні інвестиції у модернізацію фабрики перевищують $550 млн. В українському портфелі компанії продукція марок Vogue, Dunhill, Kent, Rothmans, Lucky Strike, Capri та «Прилуки». Глобальна мета — побудувати краще майбутнє (A Better Tomorrow™), щоб знизити вплив бізнесу на здоров’я повнолітніх споживачів.

Призупинення виробництва через початок широкомасштабної агресії, порушення логістичних ланцюжків, тимчасовий дефіцит пального, відсутність електрики, загроза безпеці працівників вплинули на обсяги виробленої продукції. Попри складні часи 2022 року, компанія вперше в Україні розпочала виробництво стиків для пристроїв з нагрівання тютюну glo™, запровадивши передові технології на фабриці у Прилуках. За підсумками 2022 року «BAT Україна» перерахувала понад 23,7 млрд грн податків до державного бюджету.

«Імперіал Тобако» в Україні — частина міжнародної компанії Imperial Brands. Один із найбільших міжнародних виробників тютюнових виробів, який представляє на українському ринку бренди Davidoff, West, Jade, Parker & Simpson, Imperial Classic, «Прима Люкс». Компанія має власне виробництво у Києві.

Після повномасштабного вторгнення «Імперіал Тобако» менш ніж за два місяці відновила виробництво продукції, налагодивши нові ланцюги постачання сировини та матеріалів. У 2022 році компанія виробила 5,34 млрд штук сигарет. Це на 47% менше у порівнянні з 2021 роком, що здебільшого спричинено зменшенням експортних замовлень через передання їх іншим фабрикам компанії за кордоном.

У 2022 році «Імперіал Тобако» сплатила до бюджетів усіх рівнів 14 млрд грн податків і зборів. Компанія надала благодійну допомогу ЗСУ на суму понад 41 млн грн. Компанія допомагала у нейрореабілітації поранених військових, надавала продукцію, електростанції, пальне, технічні засоби. У березні 2022 року Imperial Brands повністю вийшла з ринку Росії.

Філіп Морріс в Україні є одним із лідерів тютюнового ринку та частиною міжнародної корпорації Philip Morris International. Глобальна стратегія компанії — створити майбутнє без сигаретного диму, що передбачає заміну сигарет бездимними продуктами.

Філіп Морріс в Україні — один із найбільших платників податків та інвесторів, а також провідний роботодавець. Компанія має сучасну фабрику у Харківській області, яка до 24 лютого 2022 року випускала продукцію низки міжнародних брендів для українського і закордонного ринків.

24 лютого 2022 року компанія вимушено призупинила роботу фабрики через повномасштабне вторгнення Росії та постійні бойові дії. Уже у квітні Філіп Морріс розпочала імпорт сигарет, а у серпні запустила їхнє виробництво за контрактом на потужностях фабрики Imperial Tоbaсco у Києві. Це дозволило компанії зберегти бізнес, сплачувати податки до бюджету та забезпечити безперебійне постачання продукції для споживачів.

Попри війну та надзвичайно складну ситуацію у 2022 році, Філіп Морріс в Україні сплатила понад 25,3 млрд грн податків і зберегла всіх із 1300 осіб персоналу, які працювали до війни. Основні бренди компанії: IQOS, Heets, Marlboro, Parliament та L&M.