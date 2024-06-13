Київська міська рада заборонить продаж сигарет у кіосках

У столиці збираються зменшити кількість МАФів, а також заборонити продавати в них тютюнові вироби.

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За відповідне рішення депутати проголосували на засіданні 13 червня, передає Liga.net.

Так, зазначається, що Київська міська рада вирішила впродовж двох років суттєво зменшити кількість тимчасових споруд (МАФів) у Києві, а також заборонити продаж тютюнових виробів в них.

Зараз у Києві налічується близько 10 000 тимчасових споруд різного призначення. Столиця планує зменшити кількість кіосків приблизно до 2500 і запустити електронні торги на право торгівлі у таких спорудах через систему Prozorro.Продажі.

"74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему Prozorro.Продажі", – сказав на засіданні Київради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

За його словами, це буде революційний для Києва проєкт.

Видання пише, що проєкт рішення спочатку не передбачав заборону на торгівлю сигаретами в МАФах. Таку правку з голосу вніс депутат Олександр Міщенко (Європейська солідарність).

"Просив би колег у додатку №3 [про допустимі цільові призначення МАФів] прибрати слова "та підакцизних товарів (тютюнових виробів)". Я вважаю, що не повинні сигарети продаватись в кіосках", – сказав він.

Поправку Міщенка підтримав 71 депутат.

Загалом рішення "Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд" підтримали 82 депутати.

Рада підтримала підвищення акцизу на тютюнові вироби

Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Законопроєкт передбачає прив’язку акцизу на цигарки до євро замість гривні. У 2025 році акциз зросте на 23%, а з 2026 по 2028 роки він збільшуватиметься щорічно на 5%.

Відповідно до документу, з 1 липня 2024 року мінімальний акциз на сигарети становитиме 63,45 євро на 1000 штук. Це відбудеться шляхом простого перерахування чинної ставки із гривні в євро. Те саме передбачено й для ставки акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання.

У 2024 році підвищення відбудеться лише у випадку девальвації.

Очікується, що реалізація законопроєкту збільшить доходи бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів: у 2025 році – приблизно на 612 млн грн, у 2026 році – на 5 млрд грн, у 2027 році – на 9,3 млрд грн, у 2028 році – на 13,8 млрд грн.

Також законопроєкт регламентує підвищення ставок на 2026-2028 роки, яке наразі не передбачене Податковим кодексом. Зокрема, мінімальний акциз на сигарети зростатиме на 5% щороку, досягнувши в 2028 році розміру 90 євро, а ставка акцизного податку на ТВЕН за 3 роки має підвищитися до 72 євро.

Фото: ua.depositphotos.com