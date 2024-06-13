Киевский городской совет запретит продажу сигарет в киосках

В столице собираются снизить количество МАФов, а также запретить продавать в них табачные изделия.

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За решение депутаты проголосовали на заседании 13 июня, передает Liga.net.

Так, отмечается, что Киевский городской совет решил в течение двух лет существенно снизить количество временных сооружений (МАФов) в Киеве, а также запретить продажу табачных изделий в них.

Сейчас в Киеве насчитывается около 10 000 временных построек разного назначения. Столица планирует снизить количество киосков примерно до 2500 и запустить электронные торги на право торговли в таких сооружениях через систему Prozorro.Продажи.

"74% киевлян считают, что необходимо снизить количество МАФов, а 81% считает, что необходимо продавать право на торговлю во временных сооружениях исключено через систему Prozorro.Продажи", - сказал на заседании Киевсовета директор Департамента территориального контроля Михаил Будилов.

По его словам, это будет революционный для Киева проект.

Издание пишет, что проект решения изначально не предусматривал запрета на торговлю сигаретами в МАФах. Такую правку с голоса внес депутат Александр Мищенко (Европейская солидарность).

"Просил бы коллег в приложении №3 [о допустимых целевых назначениях МАФов] убрать слова "и подакцизных товаров (табачных изделий)". Я считаю, что не должны сигареты продаваться в киосках", – сказал он.

Поправку Мищенко поддержал 71 депутат.

В целом решение "Об утверждении Положения о временном использовании отдельными элементами благоустройства коммунальной собственности для размещения временных сооружений" поддержали 82 депутата.

Совет поддержал повышение акциза на табачные изделия

Напомним, в начале июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

Законопроект предусматривает привязку акциза на сигареты к евро вместо гривны. В 2025 году акциз вырастет на 23%, а с 2026 по 2028 год он будет увеличиваться ежегодно на 5%.

Согласно документу, с 1 июля 2024 года минимальный акциз на сигареты будет составлять 63,45 евро на 1000 штук. Это произойдет путем простого перечисления действующей ставки по гривне в евро. То же предусмотрено и для ставки акцизного налога на табачные изделия для электрического нагрева.

В 2024 году повышение произойдет только в случае девальвации.

Ожидается, что реализация законопроекта увеличит доходы бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий: в 2025 году – примерно на 612 млн грн, в 2026 – на 5 млрд грн, в 2027 году – на 9,3 млрд грн, в 2028 году – на 13,8 млрд грн.

Также законопроект регламентирует повышение ставок на 2026-2028 годы, которое пока не предусмотрено Налоговым кодексом. В частности, минимальный акциз на сигареты будет расти на 5% ежегодно, достигнув в 2028 году в размере 90 евро, а ставка акцизного налога на ТВЭН за 3 года должна повыситься до 72 евро.

Фото: ua.depositphotos.com