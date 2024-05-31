Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект о переводе табачных акцизов в евро

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании 31 мая рекомендовал парламенту в первом чтении принять за основу правительственный законопроект №11090 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре ставок акцизного налога на табачные изделия".

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Основное предложение законопроекта – перевод ставок акциза на табачные изделия из гривны в евро и акцизная дифференциация на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева (ТВЭН).

Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года минимальный акциз на сигареты будет составлять 63,45 евро на 1000 штук. Это произойдет путем простого перечисления действующей ставки по гривне в евро. То же предусмотрено и для ставки акцизного налога на табачные изделия для электрического нагрева.

Но дальше графики повышения акциза для этих двух видов продукции будут разными. Если в 2025 году минимальный акциз на сигареты ожидаемо вырастет до 78 евро (с незначительным отклонением от сегодняшнего плана повышения акциза), то ставка налога на ТВЭН должна вырасти вдвое меньшим темпом до 70,40 евро.

Также законопроект регламентирует повышение ставок на 2026-2028 годы, которое пока не предусмотрено Налоговым кодексом. В частности, минимальный акциз на сигареты будет расти на 5% ежегодно, достигнув в 2028 году в размере 90 евро, а ставка акцизного налога на ТВЭН за 3 года должна повыситься до 72 евро.

Как сообщало правительство, этот законопроект был представлен с целью гармонизации украинского законодательства к требованиям Евросоюза.

«Действующий график не позволяет достичь уровня налогообложения установленного в ЕС, поэтому возникла необходимость пересмотреть ставки акцизного налога, с целью постепенного до 2028 года достижения минимального уровня установленного Директивой ЕС», - говорится в сообщении правительства.

Перевод ставок акциза в евро рекомендован также МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования и предусмотрен Национальной стратегией доходов Украины.

По подсчетам Кабинета Министров, реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет: в 2025 году на 612 млн грн, в 2026 году – на 5 млрд грн, в 2027 году – на 9,4 млрд грн, в 2028 году – на почти 13, 9 млрд. грн.

Согласно сообщению, законопроект №11090 важен для поддержки сектора обороны и безопасности, ведь все собственные поступления государства будут направлены, в первую очередь, именно на эти нужды.

Фото: ua.depositphotos.com