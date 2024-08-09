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В Україні зупинено все нелегальне виробництво тютюну - Гетманцев
Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з податковою службою припинило роботу всіх нелегальних виробників тютюну. На сьогодні всі підприємства, що відмовилися співпрацювати зі слідством, припинили свою діяльність.
Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
За його словами, на підприємствах, де були завершені експертизи, ліцензії на виробництво анульовані, а обладнання, що використовувалося для нелегального виробництва, демонтоване. Відбулися обшуки на низці підприємств, зокрема у ТОВ "Табако дім" в Києві, де було вилучено дві виробничі лінії, продукцію та сировину. Ліцензію на виробництво було відізвано.
Подібні дії були проведені і на інших підприємствах, зокрема у ТОВ "Імперіал табак" у Любашівці та ТОВ "Оріон табако" в Одесі. Обидві компанії втратили ліцензії, а їхнє обладнання було конфісковано.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Окремо зупинилися на найбільшому виробнику із Львівської області. З 17 ліній до експертизи допущено лише 6. Обшуки тривають. Ліцензія не анульована, бо завершила дію. Під час обшуків тіньовики влаштували декілька провокацій. По кожному факту триває слідство", - зазначив Гетманцев.
Він додав, що завдяки цим заходам, нелегальне виробництво тютюну в Україні вже чотири місяці поспіль перебуває під повним контролем, що суттєво вплинуло на збільшення акцизних надходжень. У червні-липні 2024 року акцизні платежі зросли на 4,6 мільярда гривень, що становить приріст на 33,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Однак, як зазначає Гетманцев, боротьба з нелегальним ринком тютюну ще не завершена. Подальший успіх залежить від спільних дій усіх залучених до цього процесу сторін. Хоча позитивні зміни вже відчутні, перед українськими правоохоронними органами залишається важливе завдання — повністю знищити тіньовий сектор у цій галузі.
Україна цифровізує тютюнову галузь
Держпродспоживслужба спільно з Мінцифри та МОЗ розпочали цифровізацію виробництва й імпорту тютюнових виробів в Україні. 18 червня відбулося перше засідання робочої групи зі створення проєкту "еТютюн".
Портал "еТютюн" забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів, дозволить державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні і боротися з "чорним ринком".
Портал запрацює в лютому 2025 року, а до 1 лютого виробники мають внести дані до бази. Українська система буде синхронізована з аналогічною в ЄС.
Через тіньову торгівлі бюджет втратив 42,5 млрд грн
Тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд грн (понад 1 млрд. дол. США) у 2022/23 роках,
"Втрати Державного бюджету від нелегальних ринків у різних секторах економіки є величезними. Лише тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд грн (понад 1 млрд дол. США) у 2022/23 роках. На ці кошти можна було б придбати тридцять винищувачів F-16, критично необхідних для захисту неба над Україною", - йдеться у повідомленні Американської торговельної палати в Україні.
Нагадаємо, в середині травня детективи БЕБ провели 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції та їх подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС. Серед них – на Винниківській тютюновій фабриці.
Джерело фото: ua.depositphotos.com