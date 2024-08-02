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Дискуссии по поводу повышения налогов вышли за рамки законопроекта: бизнес хочет нового общественного договора — Гетманцев
Уже третий день ведутся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями и экспертами по законопроекту №11416, предусматривающему повышение налогов на нужды армии.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что дискуссии стали шире пределов обсуждения только налогообложения и приобрели характер обсуждения нового общественного договора.
"Дискуссии тяжелые и выходят за пределы налогообложения. Напоминают больше разговор о новом, как это модно говорить, общественном договоре. И для этого есть основания. Ведь в обмен на налоги общество имеет право требовать от государства встречного удовлетворения его потребностей в справедливом, честном, эффективном. управлении", — отметил он.
По его словам, основные требования бизнеса, озвученные в ходе обсуждения, касаются эффективного управления государством:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Сокращение государственных расходов. Бизнес требует более эффективного использования государственных средств, особенно во время войны. Частный сектор возмущает неэффективное расходование средств, которое они считают недопустимым.
- Детенизация экономики. Предприниматели считают, что налоги должны быть справедливыми и одинаковыми для всех. Теневая экономика создает неравные условия, усложняя работу добросовестных налогоплательщиков.
- Эффективное использование государственного имущества. Участники консультаций подчеркивают необходимость либо эффективного использования государственного имущества, либо его продаж. Они выразили обеспокоенность по поводу непрозрачного управления крупными земельными участками и отсутствия прогресса в продаже российских активов и непрофильного государственного имущества.
- Реформирование правоохранительных и фискальных органов. Участники дискуссии настаивают на быстром проведении реформ этих структур, особенно в условиях войны.
"Да, это не касается содержания законопроекта, о котором напишу отдельно, но эти концептуальные вещи даже важнее того, чтобы найти деньги сегодня. Это о содержании нашего государства и его цели. Это, наконец, о нашей судьбе. Считаю, что нам все именно сейчас нужно дать на них ответы", — добавил он.
Гетманцев подчеркнул, что эти вопросы имеют фундаментальное значение для государства и нуждаются в срочном решении. Он выразил благодарность Совету по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины, Американской торговой палате, Всеукраинском аграрном совете, Украинском клубе аграрного бизнеса и Украинском Совете Бизнеса за конструктивный разговор.
Большинство бизнесов планируют повысить цены в ответ на возможное увеличение налогов
По результатам исследования, проведенного компанией Advanter Group, 72,2% украинских бизнесов готовы повысить цены на продукцию или услуги в случае увеличения налогов.
Это наиболее распространенная ожидаемая реакция среди опрошенных 282 владельцев и топ-менеджеров бизнеса.
Другие меры, которые бизнесы планируют принять в ответ на повышение налогов, включают:
- Оптимизация уплаты налогов (47,7%)
- Оптимизация затрат (45,0%)
- Поиск новых рынков сбыта (21,9%)
- Сокращение персонала (21,9%)
- Приостановка деятельности в Украине (17,9%)
- Внедрение новых технологий для повышения эффективности (11,3%)
- Уменьшение уровня производства или продаж (10,6%)
Только 2% респондентов отметили, что не планируют оптимизировать уплату налогов при их повышении.
Власть и бизнес не пришли к соглашению о повышении налогов
Напомним, 31 июля состоялась встреча Совета предпринимателей с представителями правительства, где обсуждали законопроект №11416, предусматривающий повышение налогов. Однако предприниматели выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий и не согласны с решением правительства.
Бизнес не поддерживает решение властей повысить налоги и считает, что есть много других способов наполнения бюджета – к примеру, власти должны сконцентрироваться на детенизации экономики.
Как пишет ЭП, предприниматели не оказали расчетов потенциального влияния на бюджет в случае применения таких ограничений, но предложили отказаться от программы " украинского кэшбека ", которая должна принести бюджету Украины дополнительные 1-3 миллиарда в год.