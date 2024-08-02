Дискуссии по поводу повышения налогов вышли за рамки законопроекта: бизнес хочет нового общественного договора — Гетманцев

Уже третий день ведутся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями и экспертами по законопроекту №11416, предусматривающему повышение налогов на нужды армии.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что дискуссии стали шире пределов обсуждения только налогообложения и приобрели характер обсуждения нового общественного договора.

"Дискуссии тяжелые и выходят за пределы налогообложения. Напоминают больше разговор о новом, как это модно говорить, общественном договоре. И для этого есть основания. Ведь в обмен на налоги общество имеет право требовать от государства встречного удовлетворения его потребностей в справедливом, честном, эффективном. управлении", — отметил он.

По его словам, основные требования бизнеса, озвученные в ходе обсуждения, касаются эффективного управления государством:

Сокращение государственных расходов. Бизнес требует более эффективного использования государственных средств, особенно во время войны. Частный сектор возмущает неэффективное расходование средств, которое они считают недопустимым. Детенизация экономики. Предприниматели считают, что налоги должны быть справедливыми и одинаковыми для всех. Теневая экономика создает неравные условия, усложняя работу добросовестных налогоплательщиков. Эффективное использование государственного имущества. Участники консультаций подчеркивают необходимость либо эффективного использования государственного имущества, либо его продаж. Они выразили обеспокоенность по поводу непрозрачного управления крупными земельными участками и отсутствия прогресса в продаже российских активов и непрофильного государственного имущества. Реформирование правоохранительных и фискальных органов. Участники дискуссии настаивают на быстром проведении реформ этих структур, особенно в условиях войны.

"Да, это не касается содержания законопроекта, о котором напишу отдельно, но эти концептуальные вещи даже важнее того, чтобы найти деньги сегодня. Это о содержании нашего государства и его цели. Это, наконец, о нашей судьбе. Считаю, что нам все именно сейчас нужно дать на них ответы", — добавил он.

Гетманцев подчеркнул, что эти вопросы имеют фундаментальное значение для государства и нуждаются в срочном решении. Он выразил благодарность Совету по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины, Американской торговой палате, Всеукраинском аграрном совете, Украинском клубе аграрного бизнеса и Украинском Совете Бизнеса за конструктивный разговор.

Большинство бизнесов планируют повысить цены в ответ на возможное увеличение налогов

По результатам исследования, проведенного компанией Advanter Group, 72,2% украинских бизнесов готовы повысить цены на продукцию или услуги в случае увеличения налогов.

Это наиболее распространенная ожидаемая реакция среди опрошенных 282 владельцев и топ-менеджеров бизнеса.

Другие меры, которые бизнесы планируют принять в ответ на повышение налогов, включают:

Оптимизация уплаты налогов (47,7%)

Оптимизация затрат (45,0%)

Поиск новых рынков сбыта (21,9%)

Сокращение персонала (21,9%)

Приостановка деятельности в Украине (17,9%)

Внедрение новых технологий для повышения эффективности (11,3%)

Уменьшение уровня производства или продаж (10,6%)

Только 2% респондентов отметили, что не планируют оптимизировать уплату налогов при их повышении.

Власть и бизнес не пришли к соглашению о повышении налогов

Напомним, 31 июля состоялась встреча Совета предпринимателей с представителями правительства, где обсуждали законопроект №11416, предусматривающий повышение налогов. Однако предприниматели выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий и не согласны с решением правительства.

Бизнес не поддерживает решение властей повысить налоги и считает, что есть много других способов наполнения бюджета – к примеру, власти должны сконцентрироваться на детенизации экономики.

Как пишет ЭП, предприниматели не оказали расчетов потенциального влияния на бюджет в случае применения таких ограничений, но предложили отказаться от программы " украинского кэшбека ", которая должна принести бюджету Украины дополнительные 1-3 миллиарда в год.