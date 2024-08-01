Все сложно: власти и бизнес не пришли к согласию по повышению налогов

31 июля состоялась встреча Совета предпринимателей с представителями правительства, где обсуждали законопроект №11416, предусматривающий повышение налогов. Однако предприниматели выразили обеспокоенность по поводу возможных последствий и не согласны с решением правительства.

Встреча длилась 2,5 часа и имела целью оценить, использовало ли правительство все возможности для оптимизации бюджетных расходов и увеличения доходов.

По данным Forbes, на встрече присутствовали соучредитель monobank Олег Гороховский, глава Федерации работодателей (ФГИУ) Дмитрий Олийнык, глава наблюдательного совета Ajax Александр Конотопский, совладелец компании Biopharma Константин Ефименко, соучредитель "Новая почта" Вячелав Бороюк. От власти на встрече присутствовали Председатель Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Юлия Свириденко, министр финансов Сергей Марченко, министр обороны Рустем Умеров, глава налогового комитета ВР Данило Гетманцев.

Какая позиция бизнеса

Бизнес не поддерживает решение властей повысить налоги и считает, что существует много других способов наполнения бюджета – к примеру, власти должны сконцентрироваться на детенизации экономики. Гороховский написал, что увеличение налогов может привести к тенизации экономики и уничтожению малого и среднего бизнеса, что в конечном итоге уменьшит поступление налогов.

"Круглый стол с правительством по налогам сегодня длился 2,5 часа, и мы пытались глубже понять, использовал ли кабмин все возможности для оптимизации бюджетных расходов и увеличения доходов. (…) Все сложно…", — написал он.

Предприниматели считают, что важно сосредоточиться на справедливом администрировании налогов и обеспечить их уплату всеми субъектами, в том числе крупными компаниями, использующими схемы дробления на ФЛП, выплаты зарплат "в конвертах" и обход акцизов.

Они также отметили, что экономическая мобилизация может принести миллиарды гривен в бюджет и выразили обеспокоенность по поводу ситуации, когда импортеры получают большие прибыли, чем экспортеры в условиях отрицательного сальдо внешней торговли.

По словам Гороховского, еще одним источником, который даст необходимые средства в бюджет, была названа либерализация рынка виртуальных активов и продажи имущества, конфискованного в России.

Как пишет ЭП, предприниматели не оказали расчетов потенциального влияния на бюджет в случае применения таких ограничений, но предложили восстановиться от программы "украинского кэшбека", которая должна принести бюджету Украины дополнительные 1-3 миллиарда в год.

Как аргументировало позицию правительство

Представители правительства отвечали, что при дефиците бюджета более чем в 500 млрд грн повышение налогов является сложным, но безальтернативным решением.

"Конструктивно и с пониманием всех обстоятельств сложного, но безальтернативного решения. Все понимаем, что решение болезненное, но необходимое. Наибольшее количество вопросов вызывает ВЗ и налог с оборота. Вместе с Минфином обсудили возможные альтернативы в виде НДС и отмены некоторых льгот", — написал Гетманцев. .

В правительстве пояснили, что дополнительные средства будут направлены на выплату зарплат военным (60%) и приобретение оружия, техники и других критических расходов (40%). Там подчеркнули, что если Рада не поддержит правительственный пакет налогообложения, уже в сентябре могут возникнуть проблемы с военными выплатами.

Финансирование этих расходов планируется извлечь из нескольких источников. Около 3/4 средств будут привлечены за счет увеличения внутренних заимствований и перевыполнения действующих доходов госбюджета, в том числе за счет детенизации экономики.

Около 1/4 денежных средств планируется получить путем пересмотра налоговой системы.

"Понимаем, что для бизнеса это может быть вызовом, но это критическая потребность в условиях, когда правительство каждую гривну налогов предпринимателей направляло и будет направлять исключительно на оружие, зарплаты военных и их обеспечение. Все остальные расходы помогают финансировать международные партнеры", — сообщил Шмыгаль.

Шмигаль подчеркнул, что налоги будут повышены, но дискуссии по деталям продолжаются и это только начало диалога.

"Будем совместно работать на базе комитета ВРУ, чтобы найти наиболее эффективные решения в максимально короткие сроки. Бизнес имеет слово и оказывает влияние на все эти решения", — резюмировал он.

США советуют начинать не с повышения налогов

Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер считает, что для увеличения прибыли Украине следует начать с реформирования таможни и борьбы с серыми рынками, а не с повышения налогов.

“У вас есть доходы, которые вы не получаете и которые вы должны получить сегодня. Сосредоточимся сначала на этом", – сказала Прицкер.

Она отметила, что предлагала реформировать таможню через цифровизацию, что помогло бы избежать коррупции.

"На серых рынках сигарет, алкоголя или электроники, которая может быть продана на крупном рынке, также есть огромный источник прибыли. И поэтому мы поощряли украинское правительство сосредоточиться на этом в первую очередь", – пояснила спецпредставитель США.

City United и АСС также призывают правительство отказаться от повышения налогов

Союз Diia.City United также выступил против повышения налогов по обороту компаний и доходов физических лиц, предусмотренному проектом Закона №11416 об особенностях налогообложения в период военного положения.

Действие City United предупреждает, что эти изменения могут повлечь за собой увеличение теневой экономики, повысить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков и негативно повлиять на бизнес-климат и инвестиции в Украине.

Также против законопроекта №11416 Также выступила Американская торговая палата в Украине (ACC). По их мнению, этот законопроект увеличит налоговую нагрузку на налогоплательщиков и будет способствовать развитию теневой экономики, что отмечено в пресс-релизе АСС.

Напомним, ранее Министерство финансов Украины также отказывалось от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) для обеспечения дополнительного финансирования сектора безопасности и обороны на 500 млрд грн. Вместо этого в ведомстве планировали ввести военный сбор на товары, не являющиеся предметами первой необходимости.