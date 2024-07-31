В первом полугодии половина расходов госбюджета была направлена на оборону

В первой половине 2024 года расходы государственного бюджета (общий и специальный фонд) составили 1 935,3 млрд грн: на оборону из них пошло 50,9%.

Об этом со ссылкой на данные Госказначейства сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Структура в функциональной разбивке выглядела следующим образом:

Оборона – 50,9%;

Общественный порядок, безопасность, судебная власть – 14,8%;

Социальная защита – 11,6%;

Обслуживание госдолга – 7%;

Трансферты местным бюджетам (в которых львиную долю занимает образовательная субвенция) – 5,2%;

Медицина – 4,7%;

Экономическая деятельность – 2,2%;

Образование – 1,6%;

Общегосударственные функции (в т.ч. высшие органы госуправления, местные власти, финансовая и внешнеполитическая деятельность, без силовых структур) – 1,2%;

Остальные функции – 0,8%.

"Оставлю это здесь, чтобы лучше было видны направления и потенциал секвестра расходов, в том числе тех, сокращение которых очень часто преподносится как волшебная таблетка от всего", — отметил Гетманцев.

Ситуация с выплатами военным может обостриться уже в конце сентября

Согласно данным Счетной Палаты, в первой половине 2024 года доходы общего фонда госбюджета перевыполнены почти на 19% и составили 913,4 млрд. грн.

Топ–3 распорядителя по объему расходов:

Минобороны – 669,8 млрд. грн. (43,3% всех расходов);

Минсоцполитики – 221,4 млрд. грн. (14,3%);

МВД – 182 млрд. грн. (11,8%).

Таким образом, как отмечает Гетманцев, структура расходов бюджета особо не изменилась.

"55% занимают Минобороны и МВД, но расходы всего сектора безопасности и обороны есть большими", — говорится в его сообщении.

По словам главы налогового комитета, учитывая данные Счетной Палаты, сейчас есть понимание поступления всей необходимой международной помощи до конца 2024 года, за счет которой финансируется львиная доля невоенных расходов.

"В то же время, прохождение второй половины года в части военных расходов менее определено. По оценкам бюджетного комитета, ситуация с текущим содержанием войска, в т.ч. выплатой денежного обеспечения военным, может обостриться уже в конце сентября", — отмечает Гетманцев.

Он рассказал, что есть перевыполнение по налогам (по году будет около 90-100 млрд. грн.), но оно недостаточно для покрытия всего разрыва в финансировании сектора безопасности и обороны (500 млрд. грн.).

"Поэтому в ближайшие недели нас ожидает сложная и откровенная дискуссия о внесении изменений в бюджет-2024", — отметил глава комитета.

По его словам, разработанный правительством законопроект не является оптимальным с точки зрения фискальной нагрузки, администрирования, соответствия acquis ЕС и возможных дисбалансов для экономики. Он нуждается в существенной доработке.

"Впрочем, поднятия отдельных налогов для покрытия дефицита в финансировании военных расходов, к сожалению, не избежать", — подытожил Гетманцев, добавив, что перед парламентом сейчас стоит задача найти широкий общественный компромисс в этом вопросе относительно оптимального набора налоговых инициатив, финансирования бюджета за счет внутренних ссуд и дополнительного сокращения расходов бюджета.

В свою очередь глава бюджетного комитета Роксолана Подласа отмечала, что повышать налоги в Украине нужно "уже вчера", ведь соответствующие изменения должны заработать с 1 сентября.

"Если парламент не успеет принять необходимые решения, то военные рискуют остаться без зарплат уже в конце сентября", — отмечала она в подкасте "Хроники экономики".

Правительство рассматривает существенное повышение налогов

Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает законопроект №11416, предусматривающий существенные изменения в налоговой системе страны. Целью этих изменений является увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет на 140 млрд. грн.

Законопроект предлагает повысить ставку военного сбора до 5% доходов, определенных статьей 163 Налогового кодекса. Предусмотрено также введение военного сбора для юридических лиц в размере 1% дохода от любой деятельности.

Кроме того, физические лица-предприниматели также будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 5% от расчета двух минимальных заработных плат в месяц или 1% от дохода в зависимости от группы единого налога.

Законопроект также предусматривает введение военного сбора в размере 5% на банковские металлы, 30% на ювелирные изделия из золота, платины и драгоценных камней, 15% на новые легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, и 5% от дохода с продажи одного объекта недвижимости в течение года для физических лиц.

Против принятия вышеупомянутого законопроекта выступил ряд организаций, в частности, союз Diia.City United, Торгово-промышленная палата Украины, Американская торговая палата в Украине и Совет бизнес-омбудсмена.

Ранее против повышения налогов высказался соучредитель Мonobank Олег Гороховский.

"Сейчас слушай... Тот, кто придет к тебе, с предложением повысить налоги в воюющей стране, тот и предатель", — написал Гороховский в своем Telegram-канале.

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