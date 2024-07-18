Рада разрешила приостановить выплаты по внешнему долгу

18 июля Верховная Рада приняла сразу в двух чтениях законопроект №111396 о реструктуризации долга, дающего право Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Желензняк.

"За" законопроект проголосовали 231 депутат.

Железняк сообщил, что принятый закон даст право Кабмину приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года. Также правительство может взять государственный долг у Агентства восстановления (бывший автодор), который составляет 700 млн $+ проценты, поскольку самостоятельно реструктуризацию ведомство сделать не может.

Напомним, сегодня утром Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №11396-1, предусматривающий чрезвычайные меры по управлению государственным долгом и предоставляющий правительству право приостановить выплаты по внешнему долгу до завершения переговоров о реструктуризации.

Руководитель комитета Роксолана Подласа писала, что временная приостановка выплаты по внешнему государственному долгу будет касаться случаев, если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступает срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году.

Украина начала второй раунд переговоров по реструктуризации долга

Сегодня издание Вloomberg написало, что Украина и ее кредиторы начали новый раунд официальных переговоров по реструктуризации долга более чем на 20 миллиардов долларов, поскольку Киеву не хватает времени для достижения соглашения или он сталкивается с риском потенциального дефолта, поскольку мораторий на выплаты по украинскому долгу заканчивается 1 августа.

Издание пишет, что ограниченные переговоры начались на этой неделе и на них распространяются требования о неразглашении, допускающие обмениваться непубличной информацией и налагающие временные ограничения на торговлю, поскольку обсуждаемые темы могут повлиять на рынок.

По словам одного из источников, стороны пытаются найти компромисс по размеру скидок и купонным выплатам. Владельцы облигаций настаивают на существенных купонных выплатах по окончании моратория.

Напомним, Украина и спецкомитет кредиторов, представляющий владельцев почти 20% еврооблигаций, в период с 3 по 14 июня провели переговоры и обменялись предложениями по реструктуризации, однако не смогли достичь соглашений и, в том числе из-за неприемлемости предложенных коммерческими кредиторами условий для МВФ и Группы официальных кредиторов Украины.

Иностранные кредиторы хотят, чтобы Украина возобновила выплаты по долгам

Рынок с середины весны 2024 ожидает предложения Минфина о новой реструктуризации коммерческого долга по еврооблигациям. Их владельцы уже сформировали специальный комитет накануне предстоящих переговоров.

Издание Wall Street Journal в начале мая сообщило, что группа владельцев облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

Инвесторы планируют получать от Украины 500 миллионов процентных выплат ежегодно. В общей сложности у кредиторов украинских облигаций на 20 миллиардов евро.

Если сделка не будет заключена, Украина может объявить дефолт – поскольку в августе закончатся каникулы по обслуживанию госдолга, введенные иностранными фондами после полномасштабного вторжения РФ.

Будет ли дефолт, если не удастся договориться ?

Дефолта не будет, даже если Украина не сможет договориться с частными кредиторами, требующими возвращения тела кредита, считает член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Она напомнила, что частные кредиторы, по которым наступает срок выплаты по облигациям, требуют возврата тела кредита – 20 млрд долларов (13,5 млрд долларов процентов и тела кредита из них, в том числе в 2024 году – 4,5 млрд долларов).

"Наша переговорная группа пыталась уменьшить задолженность тела кредита на 60%, но кредиторы с этим не согласились. В меморандуме с МВФ указано, что до конца августа 2024 г. они планируют достичь договоренности с коммерческими кредиторами", — рассказала Южанина. Она убеждена, что какой-то компромисс будет найден.