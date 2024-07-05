- Категория
- Финансы
- Дата публикации
-
Международные резервы Украины продолжают снижаться: выплачиваем долги кредиторам
По состоянию на 1 июля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 37 894,2 млн дол. США. В июне они снизились на $1,14 млрд (2,9%).
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Отмечается, что динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.
"Эти операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ)", - подчеркнули в НБУ.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Что повлияло на уменьшение валютных резервов
Как сообщают в Нацбанке, в целом в июне 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.
Во-первых, сделки НБУ на валютном рынке Украины.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 995,5 млн дол. США и выкупил в резервы 0,9 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в июне составила 2 994,6 млн дол. США, снизившись по сравнению с маем на 2,7%.
Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга.
Так, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2431,7 млн дол. США. Из этой суммы:
- 2 021,4 млн. дол. США от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility;
- 407,3 млн дол. США – от размещения валютных ОВГЗ;
- 3,0 млн. дол. США – от Всемирного банка.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 444,5 млн. дол. США, из которых:
- 315,7 млн. дол. США – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- 73,6 млн. дол. США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- 12,6 млн дол. США – обслуживание и погашение долга перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;
- 42,6 млн дол. США – уплата долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 247,6 млн. дол. США.
В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют). В июне благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 111,9 млн. дол. США.
Как отмечают в НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.
Напомним, по состоянию на 1 июня 2024 международные резервы Украины составляли 39 033,8 млн дол. США. В мае они снизились на 7,9% по сравнению с апрелем.
Заметим, за январь-май 2024 Украина потратила 101,7 млрд грн на обслуживание государственного долга. Эта сумма превышает расходы на закупку военной техники, вооружения и боеприпасов для Вооруженных Сил, которые составили 101,3 млрд. грн. за этот период.
Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга
Министерство финансов Украины продолжает переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций, в частности о частичном списании государственного долга. Переговоры в ближайшее время будут публичными.
Украине очень важно обеспечить реструктуризацию долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов, при чем инвесторы планируют получать от Украины 500 миллионов процентных выплат ежегодно.
Отметим, что рынок с середины весны 2024 ожидает предложения Минфина о новой реструктуризации коммерческого долга по еврооблигациям. Их владельцы уже сформировали специальный комитет накануне предстоящих переговоров.
Издание Wall Street Journal в начале мая сообщило, что группа владельцев облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.