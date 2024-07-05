Международные резервы Украины продолжают снижаться: выплачиваем долги кредиторам

По состоянию на 1 июля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составляли 37 894,2 млн дол. США. В июне они снизились на $1,14 млрд (2,9%).

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

"Эти операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ)", - подчеркнули в НБУ.

Что повлияло на уменьшение валютных резервов

Как сообщают в Нацбанке, в целом в июне 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Во-первых, сделки НБУ на валютном рынке Украины.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке 2 995,5 млн дол. США и выкупил в резервы 0,9 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в июне составила 2 994,6 млн дол. США, снизившись по сравнению с маем на 2,7%.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение госдолга.

Так, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2431,7 млн дол. США. Из этой суммы:

2 021,4 млн. дол. США от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility;

407,3 млн дол. США – от размещения валютных ОВГЗ;

3,0 млн. дол. США – от Всемирного банка.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 444,5 млн. дол. США, из которых:

315,7 млн. дол. США – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

73,6 млн. дол. США – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

12,6 млн дол. США – обслуживание и погашение долга перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;

42,6 млн дол. США – уплата долга перед другими международными кредиторами.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 247,6 млн. дол. США.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют). В июне благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 111,9 млн. дол. США.

Как отмечают в НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.

Напомним, по состоянию на 1 июня 2024 международные резервы Украины составляли 39 033,8 млн дол. США. В мае они снизились на 7,9% по сравнению с апрелем.

Заметим, за январь-май 2024 Украина потратила 101,7 млрд грн на обслуживание государственного долга. Эта сумма превышает расходы на закупку военной техники, вооружения и боеприпасов для Вооруженных Сил, которые составили 101,3 млрд. грн. за этот период.

Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга

Министерство финансов Украины продолжает переговоры о реструктуризации с держателями еврооблигаций, в частности о частичном списании государственного долга. Переговоры в ближайшее время будут публичными.

Украине очень важно обеспечить реструктуризацию долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов, при чем инвесторы планируют получать от Украины 500 миллионов процентных выплат ежегодно.

Отметим, что рынок с середины весны 2024 ожидает предложения Минфина о новой реструктуризации коммерческого долга по еврооблигациям. Их владельцы уже сформировали специальный комитет накануне предстоящих переговоров.

Издание Wall Street Journal в начале мая сообщило, что группа владельцев облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.