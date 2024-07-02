2,4 миллиарда гривен из бюджета направили на ремонт дорог

Кабинет министров Украины на заседании во вторник, 2 июля, выделил 2,4 миллиарда гривен из Резервного фонда на восстановление автомобильных дорог.

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Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, Кабмин решил перераспределить расходы государственного бюджета и уменьшил объем средств по программе "Дополнительная дотация из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях Украины, испытавших негативное влияние в связи с полномасштабным вооружением Российской Федерации" на 2 млрд. 386 млн. 321,634 тыс. гривен.

Эти деньги Правительство направило в "Резервный фонд".

И уже из него было выделено областным государственным администрациям на безвозвратной основе 2 млрд 386 млн 321,634 тыс. гривен на мероприятия, связанные с восстановлением автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые используются для нужд Вооруженных сил Украины.

«Сегодня Правительство приняло решение выделить более 2 миллиардов 386 миллионов гривен на восстановление дорог в восьми ключевых для обороны страны регионах. В частности, Донецкая областная военная администрация получит 324,5 миллионов гривен. Средства могут быть потрачены исключительно на восстановление разрушенных дорог, используемых для перевозки военных и гуманитарных грузов и эвакуационных маршрутов», - рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно решению Правительства на восстановление дорог направят средства:

Днепропетровская область – 196,4 млн грн;

Донецкая область – 324,5 млн грн;

Запорожская область – 350 млн грн;

Николаевская область – 307,1 млн грн;

Сумская область – 222,2 млн грн;

Харьковская область – 502,95 млн грн;

Херсонская область – 224,3 млн грн;

Черниговская область – 258,79 млн. грн.

Денежные средства поступят в распоряжение областных администраций, которые должны согласовать, в частности, из Минобороны, Минздрава и Мининфраструктуры перечень дорог, важных для обеспечения потребностей обороны и гуманитарных целей и подлежат восстановлению.

На ремонт дорог из бюджета хотят выделить дополнительные средства

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры будет инициировать изменения в госбюджет или просить средства из резервного фонда на текущий ремонт дорожной инфраструктуры, ведь от руководителей местных администраций поступают запросы о потребностях в ремонте дорог.

Пока используются остатки дорожного фонда и фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии с прошлого года для финансирования текущих потребностей.

Отметим, что законом "О государственном бюджете на 2024 год" поступления в Дорожный фонд переданы в общий фонд госбюджета. Также отменена субвенция местным бюджетам на дороги местного значения.

В феврале Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Кабмин выделил 17,104 млрд грн на новую бюджетную программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего использования государственного значения".

В ноябре 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что в 2024 году все поступления из государственного дорожного фонда будут направлены на нужды обороны, однако дорожная отрасль продолжит финансирование.

Предполагалось, что финансирование дорожной отрасли на 2024 год будет осуществляться следующим образом: