2,4 мільярда гривень з бюджету направили на ремонт доріг у фронтових областях

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок, 2 липня, виділив 2,4 мільярда гривень з Резервного фонду на відновлення автомобільних доріг.

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Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін вирішив перерозподілити видатки державного бюджету і зменшив обсяг коштів за програмою "Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у звʼязку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації" на 2 млрд 386 млн 321,634 тис. гривень.

Ці гроші Уряд направив в "Резервний фонд" .

І вже з нього було виділено обласним державним адміністраціям на безповоротній основі зазначені 2 млрд 386 млн 321,634 тис. гривень на заходи, повʼязані з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України.

«Сьогодні Уряд ухвалив рішення виділити більш як 2 мільярди 386 мільйонів гривень на відновлення доріг у восьми ключових для оборони країни регіонах. Зокрема, Донецька обласна військова адміністрація отримає 324,5 мільйона гривень. Кошти можуть бути витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути,», - розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.

Відповідно до рішення Уряду на відновлення доріг спрямують кошти:

Дніпропетровська область – 196,4 млн грн;

Донецька область - 324,5 млн грн;

Запорізька область - 350 млн грн;

Миколаївська область – 307,1 млн грн;

Сумська область – 222,2 млн грн;

Харківська область – 502,95 млн грн;

Херсонська область – 224,3 млн грн;

Чернігівська область – 258,79 млн грн.

Кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню.

На ремонт доріг з бюджету хочуть виділити додаткові кошти

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціюватиме зміни до держбюджету або проситиме кошти з резервного фонду на поточний ремонт дорожньої інфраструктури, адже від керівників місцевих адміністрацій надходять запити щодо потреб в ремонті доріг.

Наразі використовуються залишки дорожнього фонду і фонду ліквідації наслідків збройної агресії з минулого року для фінансування поточних потреб.

Зауважимо, законом "Про державний бюджет на 2024 рік" надходження до Дорожнього фонду передано до загального фонду держбюджету. Також скасовано субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення.

У лютому Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури Кабмін виділив 17,104 млрд грн на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

У листопаді 2023 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що у 2024 році всі надходження з державного дорожнього фонду будуть спрямовані на потреби оборони, однак дорожня галузь продовжить отримувати фінансування.

Передбачалося, що фінансування дорожньої галузі на 2024 рік буде здійснюватися таким чином: