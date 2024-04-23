- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
На ремонт доріг з бюджету хочуть виділити додаткові кошти
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціюватиме зміни до держбюджету або проситиме кошти з резервного фонду на поточний ремонт дорожньої інфраструктури.
Про це повідомив віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише "Економічна правда".
За його словами, наразі використовуються залишки дорожнього фонду і фонду ліквідації наслідків збройної агресії з минулого року для фінансування поточних потреб.
Як зауважив Кубраков, від керівників місцевих адміністрацій надходять запити щодо потреб в ремонті інфраструктури, зокрема доріг.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"На прикладі доріг: є ті ж евакуаційні маршрути, їх треба обслуговувати. На місцях нам кажуть, що фінансування потрібно. В середині року будемо звертатися до резервного фонду або розраховувати на зміни в державний бюджет", наголосив міністр.
Нагадаємо, законом "Про державний бюджет на 2024 рік" надходження до Дорожнього фонду передано до загального фонду держбюджету. Також скасовано субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення.
У лютому Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури Кабмін виділив 17,104 млрд грн на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".
У листопаді 2023 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що у 2024 році всі надходження з державного дорожнього фонду будуть спрямовані на потреби оборони, однак дорожня галузь продовжить отримувати фінансування.
Передбачається, що фінансування дорожньої галузі на 2024 рік буде здійснюватися таким чином:
- для забезпечення невідкладних заходів, пов’язаних із утриманням доріг взимку, використовуватимуться залишки коштів із державного дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, які не були витрачені в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки);
- на дороги, які є необхідними для військових потреб, кошти надійдуть із резервного фонду уряду України;
- будівництво та ремонт доріг відбуватиметься в рамках проєктів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів.