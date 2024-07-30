"Непропорциональное давление и новые коррупционные риски": в Совете бизнес-омбудсмена оценили законопроект о повышении налогов

Совет бизнес-омбудсмена выразил обеспокоенность по поводу законопроекта №11416, предусматривающего повышение налогов. Основные замечания касаются непропорционального давления на бизнес и новых коррупционных рисков. Офис бизнес-омбудсмена подчеркивает необходимость предварительного анализа и консультаций с бизнесом перед принятием налоговых изменений. Об этом говорится на сайте Рады.

В Совете бизнес-омбудсмена напомнили, что законопроект предусматривает основное наполнение бюджета путем введения 1% военного сбора с доходов юридических лиц на общей системе налогообложения, что фактически является налогом с оборота в дополнение к уже существующему налогу на прибыль, а также повышению военного сбора с доходов граждан с 1,5% до 5%.

Таким образом, законопроект создает условия для непропорционального давления на добросовестный бизнес и работников. При этом новый вид налога с оборота будет предусматривать усложнение и без того непростого администрирования налогов и сборов, создавая новые коррупционные риски”, — сообщили в Раде.

Совет бизнес-омбудсмена, не вдаваясь в дискуссию о способах наполнения бюджета, призывает законотворцев обратить внимание на результаты своих последних расследований. На основе полученных выводов Совет предлагает учитывать рекомендации по разработке дальнейших законодательных изменений.

Прежде всего, перед принятием каких-либо изменений необходимо провести обстоятельный анализ и прогнозирование их влияния, особенно возможных негативных последствий для бизнеса. Отмечается, что анализ должен базироваться на фактических данных и включать не только математические расчеты, но и моделирование различных сценариев как добросовестных, так и недобросовестных налогоплательщиков. Важно также учитывать потенциальные трудности администрирования новых правил.

Кроме того, Совет бизнес-омбудсмена отмечает важность внедрения принципа "сначала консультирования". Он предполагает своевременную и постоянную коммуникацию с налогоплательщиками.

“Задекларированное в Национальной стратегии доходов восстановление доверия к фискальным органам должно постигаться открытостью и понятностью решений. В этом ключе красноречив официальный ответ Министерства финансов Совету бизнес-омбудсмена о невозможности привлечения наших специалистов, как и любых других внешних экспертов, к работе по аудиту системы СМКОР (инициированной решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) только на основании отсутствия статуса центрального органа исполнительной власти у Совета .

Diia.City United, АСС и ТПП также призывают правительство отказаться от повышения налогов

Союз Diia.City United выступил против повышения налогов по обороту компаний и доходов физических лиц, предусмотренному проектом Закона №11416 об особенностях налогообложения в период военного положения.

Diia.City United предупреждает, что эти изменения могут повлечь за собой увеличение теневой экономики, повысить налоговую нагрузку на добросовестных плательщиков и негативно повлиять на бизнес-климат и инвестиции в Украине.

Союз призывает правительство и правоохранительные органы активизировать усилия по детенизации экономики и борьбе с теневой экономикой, сосредоточив внимание на совершенствовании администрации налогов и таможенных пошлин, реформировании соответствующих служб, борьбе с теневыми секторами подакцизной продукции и сокращении расходов бюджета через цифровизацию услуг.

Также против законопроекта №11416 Также выступила Американская торговая палата в Украине (ACC). По их мнению, этот законопроект увеличит налоговую нагрузку на налогоплательщиков и будет способствовать развитию теневой экономики, что отмечено в пресс-релизе АСС.

Особую обеспокоенность у палаты вызвал предложенный налог на прибыль в размере 1%, который будет применяться к доходам предприятий. ACC считает этот налог опасным прецедентом, поскольку он фактически является новым налогом с продаж, дублирующим существующую систему налогообложения НДС.

Впоследствии Торгово-промышленная палата Украины (ТПП) также призвала правительство отказаться от законопроекта №11416, вносящего изменения в налоговое законодательство. Эксперты ТПП утверждают, что этот законопроект может угрожать стабильности предпринимательской деятельности и экономическому развитию страны.



В частности, новые налоги и усиленное фискальное давление могут способствовать росту теневой экономики и дополнительным финансовым нагрузкам на бизнес. ТПП подчеркивает, что в условиях российской агрессии, разрушения инфраструктуры и оттока кадров усиление фискального давления может усложнить обеспечение экономической стабильности.