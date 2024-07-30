"Непропорційний тиск і нові корупційні ризики": у Раді бізнес-омбудсмена оцінили законопроєкт про підвищення податків

Рада бізнес-омбудсмена висловила занепокоєння щодо законопроєкту №11416, який передбачає підвищення податків. Основні зауваження стосуються непропорційного тиску на бізнес та нових корупційних ризиків. Офіс бізнес-омбудсмена наголошує на необхідності попереднього аналізу та консультацій з бізнесом перед ухваленням податкових змін. Про це йдеться на сайті Ради.

У Раді бізнес-омбудсмена нагадали, що законопроєкт передбачає основне наповнення бюджету шляхом введення 1% військового збору з доходів юридичних осіб на загальній системі оподаткування, що фактично є податком з обороту на додаток до вже існуючого податку з прибутку, а також підвищення військового збору з доходів громадян з 1.5% до 5%.

“​​Таким чином, законопроєкт створює умови для непропорційного тиску на добросовісний бізнес і працівників. При цьому новий вид податку з обороту передбачатиме ускладнення і так непростого адміністрування податків і зборів, створюючи нові корупційні ризики”, - повідомили у Раді.

Рада бізнес-омбудсмена, не вдаючись у дискусію щодо способів наповнення бюджету, закликає законотворців звернути увагу на результати своїх останніх розслідувань. На основі отриманих висновків Рада пропонує враховувати рекомендації при розробці подальших законодавчих змін.

Перш за все, перед прийняттям будь-яких змін необхідно провести ґрунтовний аналіз і прогнозування їх впливу,особливо можливих негативних наслідків для бізнесу. Зазначається, що аналіз має базуватися на фактичних даних та включати не лише математичні розрахунки, а й моделювання різних сценаріїв поведінки як добросовісних, так і недобросовісних платників податків. Важливо також враховувати потенційні труднощі адміністрування нових правил.

Крім того, Рада бізнес-омбудсмена наголошує на важливості впровадження принципу "спочатку консультування". Він передбачає своєчасну та постійну комунікацію з платниками податків.

“Задекларована в Національній стратегії доходів відбудова довіри до фіскальних органів має осягатися відкритістю та зрозумілістю рішень. У цьому ключі красномовною є офіційна відповідь Міністерства фінансів Раді бізнес-омбудсмена про неможливість залучення наших спеціалістів, як і будь-яких інших зовнішніх експертів, до роботи з аудиту системи СМКОР (ініційованої рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) лише на підставі відсутності статусу центрального органу виконавчої влади у Ради. Консенсус розбудовується відкритістю”, - підсумували у Раді бізнес-омбудсмена.

Diia.City United, АСС та ТПП також закликають уряд відмовитися від підвищення податків

Спілка Diia.City United витупила проти підвищення податків з обороту компаній та доходів фізичних осіб, яке передбачено проектом Закону №11416 про особливості оподаткування у період воєнного стану.

Diia.City United попереджає, що ці зміни можуть спричинити збільшення тіньової економіки, підвищити податкове навантаження на добросовісних платників і негативно вплинути на бізнес-клімат та інвестиції в Україні.

Спілка закликає уряд і правоохоронні органи активізувати зусилля для детінізації економіки та боротьби з тіньовою економікою, зосередивши увагу на вдосконаленні адміністрації податків і митних зборів, реформуванні відповідних служб, боротьбі з тіньовими секторами підакцизної продукції та скороченні витрат бюджету через цифровізацію послуг.

Також проти законопроекту №11416 також виступила Американська торговельна палата в Україні (ACC). На їхню думку, цей законопроект збільшить податкове навантаження на платників податків і сприятиме розвитку тіньової економіки, що зазначено у пресрелізі АСС.

Особливе занепокоєння у палати викликав запропонований податок на прибуток у розмірі 1%, який буде застосовуватися до доходів підприємств. ACC вважає цей податок небезпечним прецедентом, оскільки він фактично є новим податком з продажу, що дублює існуючу систему оподаткування ПДВ.

Згодом Торгово-промислова палата України (ТПП) також закликала уряд відмовитися від законопроєкту №11416, що вносить зміни до податкового законодавства. Експерти ТПП стверджують, що цей законопроєкт може загрожувати стабільності підприємницької діяльності та економічному розвитку країни.



Зокрема, нові податки та посилений фіскальний тиск можуть сприяти зростанню тіньової економіки та додатковим фінансовим навантаженням на бізнес. ТПП підкреслює, що в умовах російської агресії, руйнування інфраструктури та відтоку кадрів, посилення фіскального тиску може ускладнити забезпечення економічної стабільності.