Все складно: влада та бізнес не дійшли згоди щодо підвищення податків

31 липня відбулася зустріч Ради підприємців з представниками уряду, де обговорювали законопроєкт №11416, який передбачає підвищення податків. Проте, підприємці висловили занепокоєння з приводу можливих наслідків і не погоджуються з рішенням уряду.

Зустріч тривала 2,5 години та мала на меті оцінити, чи уряд використав усі можливості для оптимізації бюджетних видатків та збільшення доходів.

За даними Forbes, на зустрічі були присутні співзасновник monobank Олег Гороховський, голова Федерації роботодавців (ФДМУ) Дмитро Олійник, голова наглядової ради Ajax Олександр Конотопський, співвласник компанії Biopharma Констянтин Єфіменко, співзасновник "Нова пошта" Вячелав Клімов, засновник Netpeak Group Артем Бородатюк. Від влади на зустрічі були присутні Голова Офісу президента Андрій Єрмак, премʼєр-міністр Денис Шмигаль, перша віцепремʼєрка Юлія Свириденко, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр оборони Рустем Умєров, голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Яка позиція бізнесу

Бізнес не підтримує рішення влади підвищити податки і вважає, що є багато інших способів наповнення бюджету – до прикладу, влада повинна сконцентруватися на детінізації економіки. Гороховський написав, що збільшення податків може призвести до тінізації економіки та знищення малого та середнього бізнесу, що зрештою зменшить надходження податків.

"Круглий стіл з урядом щодо податків сьогодні тривав 2,5 години, і ми намагалися глибше зрозуміти, чи використав кабмін усі можливості для оптимізації бюджетних видатків і збільшення доходів. (…) Усе складно…", - написав він.

Підприємці вважають, що важливо зосередитися на справедливому адмініструванні податків і забезпечити їхнє сплачування усіма суб'єктами, зокрема великими компаніями, які використовують схеми дроблення на ФОП, виплати зарплат "у конвертах" та обходу акцизів.

Вони також зазначили, що економічна мобілізація може принести мільярди гривень до бюджету і висловили занепокоєння щодо ситуації, коли імпортери отримують більші прибутки, ніж експортери в умовах негативного сальдо зовнішньої торгівлі.

За словами Гороховського, ще одним джерелом, яке дасть необхідні кошти до бюджету, було названо лібералізацію ринку віртуальних активів та продажу майна, конфіскованого у Росії.

Як пише ЕП, підприємці не надали розрахунків потенційного впливу на бюджет у разі застосування таких обмежень, але запропонували відновитися від програми "українського кешбеку", що має принести бюджету України додаткові 1-3 мільярди на рік.

Як аргументував позицію уряд

Представники уряду відповідали, що при дефіциті бюджету у понад 500 млрд грн підвищення податків є складним, але безальтернативним рішення.

"Конструктивно і з розумінням всіх обставин складного, але безальтернативного рішення. Всі розуміємо, що рішення болісне, але необхідне. Найбільше питань викликає ВЗ та податок з обороту. Разом з Мінфіном обговорили можливі альтернативи у вигляді ПДВ та скасування деяких пільг", - написав Гетманцев.

В уряді пояснили, що додаткові кошти будуть спрямовані на виплату зарплат військовим (60%) та на придбання зброї, техніки та інших критичних витрат (40%). Там наголосили, якщо Рада не підтримає урядовий пакет оподаткування, вже у вересні можуть виникнути проблеми з військовими виплатами.

Фінансування цих видатків планується отримати з кількох джерел. Майже 3/4 коштів будуть залучені за рахунок збільшення внутрішніх запозичень та перевиконання діючих доходів держбюджету, у тому числі за рахунок детінізації економіки.

Близько 1/4 коштів планується отримати шляхом перегляду податкової системи.

"Розуміємо, що для бізнесу це може бути викликом, але це критична потреба в умовах, коли Уряд кожну гривню податків підприємців направляв і буде направляти виключно на зброю, зарплати військових та їх забезпечення. Всі інші видатки допомагають фінансувати міжнародні партнери", - повідомив Шмигаль.

Шмигаль наголосив, що податки будуть підвищені, але дискусії щодо деталей тривають і це лише початок діалогу.

"Будемо спільно працювати на базі комітету ВРУ, аби знайти найбільш ефективні рішення в максимально короткі строки. Бізнес має слово і має вплив на всі ці рішення", - резюмував він.

США радять починати не з підвищення податків

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що для збільшення прибутків Україні варто почати з реформування митниці і боротьби з сірими ринками, а не з підвищення податків.

“У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому”, – сказала Пріцкер.

Вона зазначила, що пропонувала реформувати митницю через цифровізацію, що допомогло б уникнути корупції.

"На сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку. І тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу", – пояснила спецпредставниця США.

Дія.City United та АСС також закликають уряд відмовитися від підвищення податків

Спілка Diia.City United також витупила проти підвищення податків з обороту компаній та доходів фізичних осіб, яке передбачено проектом Закону №11416 про особливості оподаткування у період воєнного стану.

Дія.City United попереджає, що ці зміни можуть спричинити збільшення тіньової економіки, підвищити податкове навантаження на добросовісних платників і негативно вплинути на бізнес-клімат та інвестиції в Україні.

Також проти законопроекту №11416 також виступила Американська торговельна палата в Україні (ACC). На їхню думку, цей законопроект збільшить податкове навантаження на платників податків і сприятиме розвитку тіньової економіки, що зазначено у пресрелізі АСС.

Додамо, раніше Міністерство фінансів України також відмовлялося від підвищення податку на додану вартість (ПДВ) для забезпечення додаткового фінансування сектору безпеки і оборони на 500 млрд грн. Замість цього у відомстві планували запровадити військовий збір на товари, які не є предметами першої необхідності.