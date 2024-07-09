Кабмін затвердив проєкт закону про кешбек за вітчизняні товари

Кабінет міністрів України ухвалив проєкт закону, який пропонує внесення змін до Податкового кодексу, що стосуються реалізації програми кешбеку.

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Про це повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що відповідне рішення було прийнято урядом на засіданні 9 липня.

Проєкт закону був внесений Мінекономіки на виконання указу президента Володимира Зеленського від 26 січня 2024 року №31 про "Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні".

Видання пише, що згідно із законопроєктом, копія якого є у редакції, до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються доходи у вигляді коштів, отриманих в рамках реалізації експериментального проєкту щодо надання державної грошової допомоги (кешбеку) покупцям товарів українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" на умовах, визначених Кабінетом міністрів.

Таким чином, у випадку прийняття відповідних змін Верховною Радою, буде знята головна перепона для реалізації програми кешбек, яку Зеленський анонсував ще 26 лютого. Для її запуску, після набрання чинності відповідних змін, уряду достатньо буде ухвалити лише постанову з умовами реалізації програми.

Що відомо про програму національного кешбеку

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою українці зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Міністерство економіки розглядало два варіанти впровадження національного кешбеку. За першим сценарієм кешбек у розмірі 10% від вартості поширюватиметься лише на нехарчові товари вітчизняного виробництва. Для його реалізації знадобиться 1-2 млрд грн бюджетних коштів.

Другий сценарій передбачає охоплення і харчових продуктів, і нехарчового ритейлу, що потребуватиме 2-3 млрд грн фінансування.

Для отримання кешбеку споживачам потрібно буде відкрити спеціальну карту в додатку "Дія" чи банку, оскільки процес матиме безготівковий формат.

За прогнозами Мінекономіки, чим ширшим буде охоплення програми, тим більший ефект вона матиме для економіки - як у податкових надходженнях, так і у створенні нових робочих місць.

Національний кешбек стане складовою великої урядової кампанії "Купуй українське", спрямованої на підтримку та промоцію вітчизняних виробників. Зокрема, в її межах уряд видає гранти, компенсує вартість української сільгосптехніки тощо.

Коли запрацює програма

Запуск програми кешбеку вже кілька разів відтерміновувався. Спочатку заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма розповідав, що програма кешбеку повністю готова і чекає на узгодження з міжнародними партнерами. В ОП сподівалися, що вона буде представлена до кінця березня, але не вийшло.

Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що планується запустити анонсовану раніше програму "Український кешбек" до кінця літа цього року. Наразі запуск програми планують 1 вересня 2024 року.