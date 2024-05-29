Новий регіональний офіс "Зроблено в Україні" відкрився в Одесі

Бізнес-підтримка для підприємців тепер доступна і в Одеській області. В обласному центрі зайнятості за адресою вулиця Адмірала Лазарєва, 10 відкрився новий регіональний офіс "Зроблено в Україні".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

У новому офісі підприємці можуть:

Дізнатися деталі та зареєструватися для участі в програмах державної та регіональної підтримки бізнесу;

Пройти навчання з відкриття або розвитку власної справи;

Навчитися оформлювати грантові заявки;

Отримати кваліфіковану допомогу у взаємодії з державними органами, банками та іншими інституціями.

Одеса стала вже восьмим регіоном України, де запрацював регіональний офіс "Зроблено в Україні" для підтримки малого та середнього бізнесу.

Зазначимо, що ця ініціатива покликана сприяти розвитку підприємництва в регіонах, надаючи місцевим бізнесменам доступ до актуальної інформації, консультацій і навчальних програм з питань ведення бізнесу, отримання фінансування та взаємодії з владою.

Власний бренд "Зроблено в Україні"

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Після цього в Україні почали відкривати офіси "Зроблено в Україні". Перші офіси з'явилися у Чернігові і Сумах, згодом - у Дніпрі. 19 квітня відкриття відбулося першого регіонального офісу національної економічної платформи "Зроблено в Україні" у місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області.

Підприємці Буковини в рамках програм підтримки бізнесу "Зроблено в Україні" також можуть розраховувати як мінімум на 800 млн грн державної підтримки.

Загалом же в бюджет закладено 45 мільярдів гривень на підтримку підприємців в цьому році.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, та бренд "Зроблено в Україні", а відповідну торговельну марку зареєстрували 8 березня.