Програма "Український кешбек" може запрацювати вже влітку

Міністерство економіки України планує запустити анонсовану раніше програму "Український кешбек" до кінця літа цього року.

Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко під час презентації каталогу українських виробників техніки для громад, пише LIGA.net.

"Сподіваюсь, що у липні-серпні має відбутися запуск. (…) Українці, купуючи українські товари, будуть мати кешбек на свою картку. Це буде збільшувати лояльність до українського бренду і стимулювати українське виробництво", - розповіла Свириденко.

Вона додала, що про деталі буде повідомлено пізніше.

За її словами, у державному бюджеті на 2024 рік передбачено 45 млрд грн на різноманітні програми підтримки вітчизняних товаровиробників. Запровадження таких ініціатив переслідує одразу три цілі: розвиток виробництва шляхом стимулювання попиту, залучення інвестицій у реальний сектор економіки та нарощування несировинного експорту.

Зауважимо, що у березні заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма розповідав, що програма стимулювання покупок українських товарів за принципом кешбеку повністю готова і чекає на узгодження з міжнародними партнерами. В ОП сподівалися, що вона буде представлена до кінця березня, але не вийшло.

Власний бренд "Зроблено в Україні"

Нагадаємо, 26 лютого під час заходу "Зроблено в Україні" президент Володимир Зеленський заявив, що вже цього року в Україні має запрацювати програма національного кешбеку "Купуй українське". За цією програмою громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Як повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд уже ухвалив постанову про популяризацію товарів українського виробництва, та бренд "Зроблено в Україні".

"Затверджено знак маркування бренду "Зроблено в Україні", який виділить товари, вироблені національним виробником, серед усіх інших", - написав він.

Використання логотипу та брендбуку буде безкоштовним для державних органів, органів місцевого самоврядування, бізнесу, інших установ та організацій незалежно від форми власності.

Шмигаль додав, що загальний прогнозований ефект зростання споживчого попиту від даної програми складе + 0,14% до ВВП, а також дасть змогу створити понад 22 тис. нових робочих місць. Як наслідок – до бюджету надійде додатково 4 млрд грн.