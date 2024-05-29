Новый региональный офис "Сделано в Украине" открылся в Одессе

Бизнес-поддержка для предпринимателей теперь доступна и в Одесской области. В областном центре занятости по адресу улица Адмирала Лазарева, 10 открылся новый региональный офис "Сделано в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В новом офисе предприниматели могут:

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия в программах государственной и региональной поддержки бизнеса;

Пройти обучение по открытию или развитию собственного дела;

Научиться оформлять грантовые заявки;

Получить квалифицированную помощь в взаимодействии с государственными органами, банками и другими институтами.

Одесса стала уже восьмым регионом Украины, где заработал региональный офис "Сделано в Украине" для поддержки малого и среднего бизнеса.

Отметим, что эта инициатива призвана содействовать развитию предпринимательства в регионах, предоставляя местным бизнесменам доступ к актуальной информации, консультациям и обучающим программам по ведению бизнеса, получению финансирования и взаимодействию с властями.

Собственный бренд "Сделано в Украине"

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское".

После этого в Украине начали открывать офисы "Сделано в Украине". Первые офисы появились в Чернигове и Сумах, впоследствии – в Днепре. 19 апреля открытие состоялось первого регионального офиса национальной экономической платформы "Сделано в Украине" в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

Предприниматели Буковины в рамках программ поддержки бизнеса "Сделано в Украине" могут рассчитывать как минимум на 800 млн грн государственной поддержки.

В общей сложности в бюджет заложено 45 миллиардов гривен в поддержку предпринимателей в этом году.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмигаль, правительство уже приняло постановление о популяризации товаров украинского производства, и бренд "Сделано в Украине", а соответствующее торговая марка была зарегистрирована 8 марта.