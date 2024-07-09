Кабмин утвердил проект закона о кэшбеке за отечественные товары

Кабинет министров Украины принял проект закона, предлагающего внесение изменений в Налоговый кодекс, касающиеся реализации программы кэшбека.

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Об этом сообщает "Экономическая правда".

Соответствующее решение было принято правительством на заседании 9 июля.

Проект закона был внесен Минэкономики во исполнение указа президента Владимира Зеленского от 26 января 2024 года №31 о "Всеукраинской экономической платформе "Сделано в Украине".

Издание пишет, что согласно законопроекту, копия которого есть в редакции, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога на доходы физических лиц не включаются доходы в виде средств, полученных в рамках реализации экспериментального проекта по предоставлению государственной денежной помощи (кэшбэка) покупателям товаров украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине" на условиях, определенных Кабинетом Министров.

Таким образом, в случае принятия соответствующих изменений Верховной Радой будет снята главная преграда для реализации программы кэшбек, которую Зеленский анонсировал еще 26 февраля. Для ее запуска, после вступления соответствующих изменений в силу, правительству достаточно будет принять только постановление с условиями реализации программы.

Что известно о программе национального кэшбека

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе украинцы смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

Министерство экономики рассматривало два варианта внедрения национального кэшбека. По первому сценарию кэшбек в размере 10% от стоимости будет распространяться только на непродовольственные товары отечественного производства. Для его реализации понадобится 1-2 млрд грн бюджетных средств.

Второй сценарий предполагает охват и пищевых продуктов, и непродовольственного ритейла, который потребует 2-3 млрд грн финансирования.

Для получения кэшбека потребителям нужно будет открыть специальную карту в приложении "Дія" или в банке, поскольку процесс будет иметь безналичный формат.

По прогнозам Минэкономики, чем шире будет охват программы, тем больший эффект она будет иметь для экономики - как в налоговых поступлениях, так и в создании новых рабочих мест.

Национальный кэшбек станет составной частью крупной правительственной кампании "Покупай украинское", направленной на поддержку и продвижение отечественных производителей. В частности, в ее пределах правительство выдает гранты, компенсирует стоимость украинской сельхозтехники.

Когда заработает программа

Запуск программы кэшбека уже несколько раз откладывался. Сначала заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказывал, что программа кэшбека полностью готова и ждет согласования с международными партнерами. В ОП надеялись, что она будет представлена до конца марта, но не вышло.

Министр экономики Юлия Свириденко сообщала, что планируется запустить анонсированную ранее программу "Украинский кэшбек"до конца лета этого года. На данный момент запуск программы планируется 1 сентября 2024 года.