Кэшбек на украинские товары: во сколько правительству обойдется данная программа

Министерство экономики рассматривает два варианта внедрения национального кэшбека – правительственной программы поддержки украинских производителей инициированной президентом Владимиром Зеленским.

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Об этом говорится в материале Forbes.

По первому сценарию кэшбек в размере 10% от стоимости будет распространяться только на непродовольственные товары отечественного производства. Для его реализации понадобится 1-2 млрд грн бюджетных средств.

Второй сценарий предполагает охват и пищевых продуктов, и непродовольственного ритейла, который потребует 2-3 млрд грн финансирования.

"Это гораздо меньше, чем планировалось ранее. В конце марта причастные к программе чиновники называли Forbes потребность в 20 млрд грн в год", - пишет издание.

Для получения кэшбека потребителям нужно будет открыть специальную карту в приложении "Дія" или банку, поскольку процесс будет иметь безналичный формат.

По прогнозам Минэкономики, чем шире будет охват программы, тем больший эффект она будет иметь для экономики - как в налоговых поступлениях, так и в создании новых рабочих мест.

Национальный кэшбек станет составной частью крупной правительственной кампании "Покупай украинское", направленной на поддержку и продвижение отечественных производителей. В частности, в ее пределах правительство выдает гранты, компенсирует стоимость украинской сельхозтехники.

Запуск программы Кэшбека уже несколько раз отсрочивался. Сначала заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказывал, что программа кэшбека полностью готова и ждет согласования с международными партнерами. В ОП надеялись, что она будет представлена до конца марта, но не вышло.

Несколько дней назад министерша экономики Юлия Свириденко сообщила, что планируется запустить анонсированную ранее программу "Украинский кэшбек"до конца лета этого года.

Напомним, 26 февраля во время мероприятия "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский заявил, что уже в этом году в Украине должна заработать программа национального кэшбека "Покупай украинское". По этой программе граждане Украины смогут получать часть средств, израсходованных на товары украинских производителей.

Источник фото: ua.depositphotos.com