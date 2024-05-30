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В Минэкономики объяснили, как распределяются средства для бизнеса в рамках Ukraine Facility
В рамках программы Ukraine Facility в 2024 году предусмотрено от 1 млрд евро до 1,5 млрд евро в поддержку бизнеса. 70% - для малых и средних предприятий.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев, передает Forbes.
Он отметил, что благодаря этим средствам международные финансовые организации и украинские банки могут снизить стоимость залога для бизнеса и выдавать большие суммы кредитов.
"В общей сложности на четыре года на расширение имеющихся проектов европейских организаций в Украине предусмотрено 12 млрд евро. По компоненту программы Ukraine Facility "Pillar 2" 7 млрд евро в виде инвестиций направят для поддержки частных, муниципальных и государственных проектов", - говорится в его сообщении.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
При этом фокус Ukraine Facility направлен на семь отраслей, которым необходимо обеспечить банковскую поддержку: энергетику, оборонную промышленность, сельское хозяйство, ИТ, транспорт, производство критических материалов и перерабатывающую промышленность.
В 2024 году будет выделено до 1,5 млрд евро на пополнение программ, внедренных в Украине международными финансовыми организациями. 70% – в секторе МСБ.
"Если вы работаете с Европейским инвестиционным банком или банками, которые вовлечены в программу, – знайте, что там есть дополнительный ресурс, который можно использовать для удешевления кредитов, залога и т. д.", – сообщил Соболев.
По его словам, бизнес с проектами на 30-50 млрд евро может работать напрямую с европейскими организациями, например KfW. Также возможно сотрудничество с украинскими банками, имеющими программу с международными финансовыми организациями по привлечению дополнительного кредитного ресурса.
Соболев также рассказал, что Минэкономики работает над другими программами поддержки бизнеса "Сделано в Украине". Среди них – грантовая программа "Власна справа" для ветеранов, компенсации для агропроизводителей на закупку сельхозтехники, компенсации для резидентов индустриальных парков, "Украинский кэшбек", гранты для перерабатывающей промышленности.
Также Минэкономики видоизменило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для уменьшения маржи банков и увеличения кредитной базы бизнеса.
Программа Ukraine Facility
1 февраля Европейский Совет поддержал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза поступило еще 1,5 млрд евро по программе.
8 мая послы стран-членов Европейского Союза поддержали План для Ukraine Facility, согласившись с положительной оценкой документа, предложенной Европейской Комиссией, а 14 мая ЕС окончательно принял План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility.
План Украины – это конкретный перечень структурных реформ и мероприятий, включающий 151 индикатор в 15 направлениях, в частности, управление государственными финансами, борьба с отмыванием денег и финансовые рынки. Своевременное выполнение условий плана позволит привлечь в 2024 году 16 млрд евро, из которых 3 млрд евро – гранты.
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