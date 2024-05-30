В Мінекономіки пояснили, як розподіляються кошти для бізнесу в межах Ukraine Facility

У рамках програми Ukraine Facility в 2024 році передбачено від 1 млрд євро до 1,5 млрд євро на підтримку бізнесу. 70% — для малих та середніх підприємств.

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Про це повідомив заступник міністра економіки України Олексій Соболев, інформує Forbes.

Він зазначив, що завдяки цим коштам міжнародні фінансові організації та українські банки можуть зменшувати вартість застави для бізнесу та видавати більші суми кредитів.

"Загалом на чотири роки на розширення наявних проєктів європейських організацій в Україні передбачено 12 млрд євро. За компонентом програми Ukraine Facility "Pillar 2" 7 млрд євро у вигляді інвестицій направлять для підтримки приватних, муніципальних і державних проєктів", - йдеться в його повідомленні.

При цьому фокус Ukraine Facility спрямований на сім галузей, яким необхідно забезпечити банківську підтримку: енергетику, оборонну промисловість, сільське господарство, ІТ, транспорт, виробництво критичних матеріалів та переробну промисловість.

В 2024 році буде виділено до 1,5 млрд євро на поповнення програм, які в Україні впровадили міжнародні фінансові організації. 70% – в секторі МСБ.

"Якщо ви працюєте з Європейським інвестиційним банком або банками, які долучені до програми, – знайте, що там є додатковий ресурс, який можна використати на здешевлення кредитів, застави і т. д.", – повідомив Соболев.

За його словами, бізнеси з проєктами на 30-50 млрд євро можуть працювати напряму з європейськими організаціями, наприклад KfW. Також можлива співпраця з українськими банками, що мають програму з міжнародними фінансовими організаціями для залучення додаткового кредитного ресурсу.

Соболєв також розповів, що Мінекономіки працює над іншими програмами підтримки бізнесу "Зроблено в Україні". Серед них – грантова програма "Власна справа" для ветеранів, компенсації для агровиробників на закупівлю сільгосптехніки, компенсації для резидентів індустріальних парків, "Український кешбек", гранти для переробної промисловості.

Також Мінекономіки видозмінило програму "Доступні кредити 5-7-9%" для зменшення маржі банків та збільшення бази кредитування бізнесу.

Програма Ukraine Facility

1 лютого Європейська Рада підтримала виділення Україні 50 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

20 березня Україна отримала перший транш фінансування від Європейського Союзу на суму 4,5 мільярда євро через Ukraine Facility, а 24 квітня від Євросоюзу надійшло ще 1,5 млрд євро за програмою.

8 травня посли країн-членів Європейського Союзу підтримали План для Ukraine Facility, погодившись з позитивною оцінкою документа, запропонованою Європейською Комісією, а 14 травня ЄС остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility.

План України – це конкретний перелік структурних реформ та заходів, який включає 151 індикатор у 15 напрямах, зокрема управління державними фінансами, боротьба з відмиванням грошей і фінансові ринки. Вчасне виконання умов плану дозволить залучити у 2024 році загалом 16 млрд євро, із яких 3 млрд євро – гранти.

Фото: ua.depositphotos.com