"К сожалению, без пересмотра налогов не обойтись", - Даниил Гетманцев, глава налогового комитета Рады

Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в интервью delo.ua – о том, где искать резервы для покрытия оборонных расходов, о повышении налогов, о налоговых проверках, а также о "клубе белого бизнеса".

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

– Недавно от вас прозвучало заявление, что расходы государственного бюджета в 2024 году дополнительно возрастут на 400 млрд грн. С чем это связано?

В целом, ситуация с наполнением государственного бюджета сложная, но контролируемая. То, что у нас есть сегодня – постоянный рост расходов на военные нужды. Их объем составляет около 60% всех расходов бюджета и 40% ВВП. Это очень большие показатели, больше, чем было у Израиля на пике арабо-израильской войны. Поэтому недофинансирование обороны – это наибольший риск, который сегодня у нас есть в связи с ситуацией на фронте, когда линия столкновения ежедневно увеличивается, а потери страны растут из-за затягивания войны. И если до конца 2024 года финансирование невоенных расходов мы сможем закрыть с помощью иностранных партнеров, то на финансирование военных расходов нам необходимо найти не менее 10 млрд долл., что составляет примерно 400 млрд грн. Это большая проблема, которую трудно, но можно решить.

– Но фактические доходы госбюджета превышают план. Этого все равно не хватает?

Перевыполнение государственного бюджета по доходам, безусловно, является положительным фактором. В частности, за январь-май 2024 года Государственная налоговая служба выполнила план на 111,3% (+44,7 млрд грн), а Государственная таможенная служба - на 109,1% (+19,6 млрд грн). Таких результатов во многом удалось добиться благодаря детенизации. В частности, если анализировать год к году, то за счет детенизации мы собрали больше акцизного налога на 78%, импортного НДС на 46,5% и внутреннего НДС на 59%. На вторую половину 2024 года мы также имеем положительные прогнозы относительно налоговых поступлений. Но даже если мы говорим о перевыполнении плана за 5 месяцев на 60 млрд грн, то эта цифра все равно несопоставима с 400 млрд грн, которых не хватает в госбюджете. Поэтому нам придется принимать непростые, но необходимые решения.

– О каких решениях идет речь?

Давайте рассмотрим те варианты, которые есть "на столе", не в соответствии с нашими пожеланиями, а в соответствии с теорией финансов. Во-первых, эмиссия или ускоренная девальвация гривны. Это, безусловно, шаг последней надежды, к которому мы будем прибегать в крайнем случае. Во-вторых, перераспределение остатка средств местных бюджетов на сумму до 155 млрд грн. Впрочем, это тоже плохое решение, которое нам не хотелось бы использовать. В-третьих, повышение налогов. И это тоже плохое решение, здесь нет дискуссии, но, оно, скажем так, из всех имеющихся менее вредное и поэтому мы ожидаем предложения именно по налогообложению от Кабинета министров. К сожалению, без пересмотра налогов не обойтись, поскольку в 2025 году бюджетная ситуация еще больше ухудшится. Не только из-за роста расходов на армию, которые мы должны закрывать собственными силами, но из-за неопределенности с международной помощью. Потребность в международном финансировании Украины на 2025 год оценивается в 32 млрд дол., из которых 15 млрд дол. мы пока не понимаем, чем покрывать. В то же время, мы возлагаем надежды на саммит лидеров стран G7, на котором должны принять решение о выделении Украине дополнительного финансирования на 50 млрд дол. с 2025 года за счет доходов от заблокированных российских активов (интервью записывалось накануне саммита лидеров стран G7 – ред.).

– Что именно вы подразумеваете под повышением налогов?

Сейчас я не готов озвучивать конкретные цифры и другие параметры. Необходимо дождаться предложений Кабинета Министров, которые мы впоследствии рассмотрим и поддержим.

– Но хоть какие-то ориентиры вы можете привести?

Единственный дополнительный ресурс для наполнения госбюджета в текущих условиях можно привлечь за счет пересмотра ставок двух основных налогов – НДС и НДФЛ (военного сбора). И все должно произойти очень быстро. То есть, принимаем соответствующие законодательные изменения и в этом же году вводим новые налоговые ставки в действие.

– Министерство финансов неоднократно заявляло о том, что Украина будет делать ставку на мобилизацию внутренних ресурсов. Не может ли это быть альтернативой пересмотру налоговых ставок?

Если говорить по поводу 2025 года, я вижу два источника такой внутренней мобилизации. Это продолжение детенизации, потенциал которой составляет около 80-100 млрд грн в год, и более активное привлечение свободной ликвидности банков, которую можно и нужно направить в ОВГЗ. Реально больше хороших вариантов у нас нет. Как я говорил, остается эмиссия, изъятие остатка средств местных бюджетов и повышение налоговых ставок. Но все это плохие и очень плохие варианты.

– Кстати, о каких результатах детенизации можно говорить на сегодняшний день?

Эффект от мер детенизации мы видим всегда по факту. Например, за 5 месяцев 2024 года уже приблизительно 40 млрд грн плюс, и это хороший результат. Если оценивать общий потенциал вывода бизнеса из тени, он составляет около 500 млрд. грн., которые может получить государственный бюджет. Фактически тот темп, который нам нужен – это ежегодный объем дополнительных поступлений в объеме 80-100 млрд грн, чтобы условно говоря за 4-5 лет снизить долю "тени" до европейского уровня, которая составляет 5-10%.

– А где "закопаны" эти сотни миллиардов? Это рынок подакцизной продукции или не только он?

Вопрос детенизации лежит не только в плоскости подакцизных товаров или игорного бизнеса. Да, мы действительно начали эту работу еще в 2022 году именно с этих рынков, потому что там все-таки был наибольший процент "тени". Сейчас ситуация значительно улучшилась. На данный момент самые большие резервы по детенизации есть в сфере торговли. К примеру, возьмем торговлю бытовой техникой. С начала года уже доначислено 1,2 млрд грн налоговых обязательств субъектам хозяйствования, работающим на этом рынке. Причем это самые известные бренды и уклоняющиеся от налогообложения компании, которые используют грязные схемы с контрабандой, с продажей аудиокниг и другие лазейки. К сожалению, удалось обнаружить еще не все злоупотребляющие этим торговые сети. А те компании, которые продолжают работать на сегодняшний день "в черную", рано или поздно будут вынуждены прекратить свою деятельность. Другая достаточно известная схема – импорт, ввоз на таможенную территорию Украины товаров по сниженным в 8 раз, в 40 раз, и даже более чем в 100 раз ценам. Благодаря совместной работе таможни и налоговой с сентября 2023 удалось предупредить схемы с использованием импортного НДС на 10 млрд грн. То есть, я хочу донести главный тезис, что да, действительно, рынки подакцизных товаров, таких как табак, топливо и алкогольные напитки, активно отрабатываются. Но проблема тени не только там. Это проблема всей экономики, всего общества, как раковая опухоль душит их, не давая возможности им развиваться. Поэтому мы и решаем эту проблему системно: от отрасли к отрасли выводом из тени создаем равные условия ведения бизнеса.

– А что с уклонением от уплаты налогов с помощью зарплат "в конвертах"? Там ведь тоже колоссальный теневой ресурс.

Налоговики не бегают за каждым нетрудоустроенным, они изучают практику уклонения от налогообложения с помощью зарплат "в конвертах" и реагируют на такие факты в процессе общего тренда детенизации. К примеру, у нас есть сети супермаркетов, в которых средняя заработная плата составляет более 25 тыс. грн в месяц, а есть сети, где средняя зарплата составляет 7 тыс. грн. Очевидно, что сети со средней заработной платой на уровне 7 тыс. грн должны подлежать тщательной проверке, в том числе по поводу их контрагентов, поскольку они с большой вероятностью генерируют "черный кэш". А еще нужно задать этим компаниям вопрос, как им удается держать людей на рынке, выплачивая столь низкую зарплату? Поэтому пока мы не концентрируемся исключительно на вопросе ухода от налогообложения с помощью зарплатных налогов, но работа в этом направлении все равно ведется в рамках борьбы с масштабными схемами уклонения.

– Один за другим возникают скандалы вокруг системы бронирования Министерства экономики. Очевидно, что это сложный вопрос. Как, по-вашему, его можно решить?

Бесспорно, Минэкономики следует значительно усилить команду, чтобы избегать досадных ошибок. И я видел, что они наконец-то работают в этом направлении. В то же время, и вопрос бронирования сверхсложный и сверхчувствительный сегодня. Любые перекосы с бронированием, "любимчики", которым отдается безосновательное преимущество, порождают скептицизм в обществе относительно справедливости мобилизации как таковой. А это крайне угрожающий тренд. Я считаю единственным справедливым критерием для бронирования участие в тех или иных областях, имеющих отношение к обороне страны и обеспечению ее жизнедеятельности, и пользу такого работника для победы. Все остальное влечет различные дискриминации.

– В 2024 году практически полностью снят мораторий на проведение налоговых проверок. Каковы результаты ревизионной работы ГНС?

Снят не полностью. В 2024 году проверяются предприятия по определенным в законе критериям (исходя из ниже средней по отрасли налоговой нагрузки). С начала 2024 года было начато 9,5 тысячи налоговых документальных проверок. 5 тысяч из них завершено. По итогам проверок доначислено 14,5 млрд грн налоговых обязательств. Из них согласовано 2,2 млрд грн, а в бюджет уже поступило 400 млн грн. По другим суммам еще происходит рассмотрение и судебные процессы. Но говоря о проверках, хочу подчеркнуть, что налоговая не ставит планы доначислений. Потому что налоговая проверка – это не жатва, это мера контроля, которая действует по отношению к плательщикам в основном в качестве упреждения. Подавляющее большинство компаний действительно платят налоги добровольно и в полном объеме, понимая, что проверка когда-нибудь состоится и налоги заплатить все равно придется. Об этом нужно помнить отдельным "экспертам", которые подчас оценивают эффективность налогового контроля по суммам доначислений.

– Когда начнется внедрение налоговых изменений, анонсированных в рамках Национальной стратегии доходов?

В Национальной стратегии доходов четко определены два этапа. Первый этап – это реформа налоговой и таможни, главная цель которой – повысить уровень доверия населения к фискальным органам, сделать их деятельность прозрачной, реализовать антикоррупционную политику, провести диджитализацию. И эта реформа уже проходит. Собственно, мы многое сделали. А в этом году планируем запустить е-аудит, полноценную автоматизированную систему управления рисками (АСУР) и выйти на тестирование е-акциза. Второй этап – это изменения в налоговой политике. Внедрение этих шагов начнется только после успешной реализации первого этапа и, очевидно, после войны. Там будут изменения, касающиеся системы упрощенного налогообложения, внедрения прогрессивной шкалы НДФЛ, пересмотра НДС и приближения украинской налоговой системы к европейским требованиям.

– Верховная Рада 18 июня поддержала во втором чтении законопроект №11084 о создании "клуба белого бизнеса". Коротко – в чем суть?

Мы доработали этот законопроект вместе с бизнес-ассоциациями и экспертами, учли большинство замечаний и рекомендаций. Идея такова, что в этот "клуб" в общей сложности войдут около 5 тыс. налогоплательщиков, которые имеют уровень уплаты налогов выше среднего показателя в конкретной области, платят сотрудникам заработную плату, которая также превышает средний по области уровень, и не имеют налоговых долгов.

– Какие бонусы и преимущества получит бизнес? Зачем ему это нужно?

Для компаний в "клубе" предусмотрены определенные привилегии. К примеру, отсутствие документальных проверок, ускоренное возмещение НДС, индивидуальные налоговые консультации, комплайенс-менеджер. Кроме того, статус белого налогоплательщика предусматривает внесение данных в отдельный реестр, который будет публичным. Еще важно, что находящиеся в этом реестре плательщики будут подпадать под менее жесткий налоговый контроль. Если компания прозрачная, законопослушная, исправно платит налоги, то внимание налоговиков к ней будет минимальным, а ГНС придет с проверкой в последнюю очередь, возможно и вовсе не будет проверять. Это и есть тот самый риск-ориентированный подход, к которому мы стремимся и который внедряем шаг за шагом.