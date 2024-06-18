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Верховная Рада приняла закон о "клубе белого бизнеса"
Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства".
Об этом сообщил нардеп, заместитель председателя финансового комитета ВР Ярослав Железняк.
"Совет принял #11084 Закон о "клубе белого бизнеса", - написал он.
Закон поддержали 263 народных депутата.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Напомним, 24 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о "клубе белого бизнеса" № 11084, которым предлагается создать перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании.
"Белый бизнес"
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что суть закона в том, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень зарплаты, налоговый контроль в виде проверок по нему не осуществляется.
Отметим, что законопроект предполагает создание перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения. В перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т.п.). Список "белого бизнеса" будет пересматриваться ежеквартально.
Какие преимущества будут предоставляться налогоплательщикам из перечня
Налогоплательщики, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества:
- мораторий на документальные проверки;
- сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения – 5 календарных дней;
- индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;
- за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;
- налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.