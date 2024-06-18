Верховная Рада приняла закон о "клубе белого бизнеса"

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства".

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Об этом сообщил нардеп, заместитель председателя финансового комитета ВР Ярослав Железняк.

"Совет принял #11084 Закон о "клубе белого бизнеса", - написал он.

Закон поддержали 263 народных депутата.

Напомним, 24 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о "клубе белого бизнеса" № 11084, которым предлагается создать перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании.

"Белый бизнес"

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что суть закона в том, что если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровень зарплаты, налоговый контроль в виде проверок по нему не осуществляется.

Отметим, что законопроект предполагает создание перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения. В перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев (в частности, требования к уплате налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т.п.). Список "белого бизнеса" будет пересматриваться ежеквартально.

Какие преимущества будут предоставляться налогоплательщикам из перечня

Налогоплательщики, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества: